NVIDIA obniża koszty produkcji, ceny kart cały czas spadają

Wygląda na to, że Samsung wreszcie na tyle dopracował proces produkcyjny GPU dla NVIDIA, że koszty produkcji w zauważalnym stopniu spadły. Według ostatnich informacji, obniżki sięgają nawet 12% i NVIDIA zamierza przełożyć to na ceny swoich układów.

Tańsze GPU = tańsze karty graficzne

Nie jest tajemnicą, że Samsung miał spore problemy z produkcją układów graficznych dla NVIDIA i dlatego uzysk z jednego wafla krzemowego był daleki od satysfakcjonującego. W prosty sposób przekładało się to nie tylko na wyższe ceny GPU, ale również na ich mniejszą dostępność. Między innymi również z tego powodu, kolejna generacja układów NVIDIA ma być już produkowana przez TSMC. Wygląda jednak na to, że sytuacja i tak nieco się poprawiła, bo amerykański producent poinformował swoich partnerów, że udało mu się obniżyć koszty produkcji i kolejne dostawy będzie realizował w cenach niższy od 8% do 12%. Niższy koszt GPU powinien przełożyć się na niższe ceny samych kart graficznych, choć trzeba pamiętać, że nie jest to jedyny koszt ponoszony przez producentów. Istotnym elementem pod względem ceny jest również pamięć, a tutaj w ostatnim czasie raczej mieliśmy wzrosty.

Nie zmienia to jednak faktu, że przez ostatnie 3 miesiące ceny kart graficznych w sklepach wyraźnie spadają, a dostępność jest najlepsza od kilku dobrych lat. Doskonale widać to na przykładzie wykresu tworzonego cyklicznie przez portal 3DCenter, który analizuje ceny kart w niemieckich sklepach. Obecnie ceny kart są "zaledwie" o 35-40% wyższe od tych sugerowanych przez producenta, co jest najlepszym wynikiem od ponad roku. Widać to również w polskich sklepach gdzie nie tylko znacząco poprawiła się dostępność kart, ale coraz częściej mamy też promocje na wiele popularnych modeli.

Przykładowo jeszcze na początku roku za GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci RAM trzeba było zapłacić 3720 PLN, dzisiaj można znaleźć już oferty za 2699 PLN, czyli ponad 1000 PLN taniej. Jest to najniższa cena dla tej karty co najmniej od pół roku. W przypadku innych modeli jest bardzo podobnie. Ceny mocno zniżkują i zbliżają się coraz bardziej do tych sugerowanych przez producenta. W przypadku GeForce RTX 3060 12 GB cena sugerowana to 1600 PLN, więc mimo wszystko do tej wartości jeszcze nieco nam brakuje. Jeśli jednak trend z ostatnich miesięcy zostanie utrzymany, to można być dobrej myśli. Tym bardziej, że w połowie roku ma pojawić się nowa generacja kart. NVIDIA podobno planuje utrzymać produkcję serii RTX 30 w zakładach Samsunga, a nowe chipy produkować w TSMC, więc podaż nie powinna być problemem. Miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie.

źródło: WCCFTech / 3DCenter