Pakiet Ochronny OLX: nowe reguły zwrotu towaru

OLX bez wątpienia jest jednym z największych serwisów z ogłoszeniami w Polsce. I nie powiem, sam regualrnie tam zaglądam — choć doświadczenie nauczyło mnie, że sprzedaż tam czegokolwiek to dość... osobliwe zajęcie czy wielu tamtejszych klientach, to nigdy nie miałem nieprzyjemnych sytuacji związanych z zakupem "cegły w pudełku" o których tyle się słyszy. A słyszy się, bo takie sytuacje faktycznie mają miejsce — stąd kilka lat temu wprowadzono tam usługę Pakietu Ochronnego. Ten zresztą budzi sporo kontrowersji, o czym więcej pisał Grzegorz w artykule Pakiet Ochronny na OLX bardziej pomaga niż zapobiega oszustwom na tej platformie:

Niestety, to nie pomyłka, jeśli zamówimy na OLX jakiś przedmiot, otrzymamy go, a okaże się, że jest on uszkodzony, usługa Pakiet Ochronny nie zadziała i OLX pieniądze przekaże jego sprzedawcy na konto, a nam zostanie już tylko droga sądowa. (...) Już pod poprzednim wpisem dostawaliśmy informacje od Czytelników, iż usługa ta nie działa w przypadku uszkodzonego przedmiotu. Podobne sygnały płyną też od użytkowników serwisu Wykop - tu przykład z otrzymaniem innego przedmiotu, a tu - przykład z otrzymaniem uszkodzonego przedmiotu.

Ale administracja platformy nieustannie pracuje nad zmianami i ulepszeniami, stąd już za niespełna dwa tygodnie — od 13. marca — zacznie obowiązywać nowy regulamin związany ze zwrotami towaru w ramach Pakietu Ochronnego. By w ogóle móc skorzystać z opcji Pakietu Ochronnego, należy robić zakupy za pośrednictwem OLX (korzystać z tamtejszej opcji płatności oraz wysyłki w obrębie platformy). Ponadto w komunikacie który rozsyła OLX czytamy:

Zwrot będzie wymagany, jeżeli Kupujący otrzyma towar niebędący przedmiotem ogłoszenia oraz gdy jego wniosek w ramach Pakietu Ochronnego zostanie rozpatrzony pozytywnie. Nadanie przesyłki zwrotnej będzie warunkiem otrzymania zwrotu środków za nieudaną transakcję. W przypadku odrzucenia wniosku procedura zwrotów nie zostanie uruchomiona - strony będą wówczas mogły dokonać samodzielnych ustaleń co do odesłania przedmiotu. Koszt przesyłki zwrotnej będzie pokrywany przez Sprzedawcę, który otrzyma z powrotem wysłany przedmiot, niezgodny z treścią ogłoszenia. Kupującemu natomiast zwrócimy całość wpłaconych środków (cena przedmiotu, koszt przesyłki i wynagrodzenie za Usługę Serwisową). Nowe zasady będą stosowane do wszystkich transakcji zawartych z wykorzystaniem usług Przesyłki OLX oraz Płatności OLX od godziny 12:00 dnia 13 marca 2023 r.

Są to bez wątpienia kroki poczynione w dobrym kierunku, choć zakładam że wspomniane "samodzielne ustalenia co do odesłania przedmiotu" które będą musiały zostać poczynione wciąż będą zadaniem trudnym i kłopotliwym. Bo jeśli sprzedający będzie miał złe intencje od początku, to trudno wyobrazić mi sobie, by po tym jak otrzyma pieniądze na swoje konto jego postępowanie uległo zmianie.