Allegro już niemal co miesiąc wprowadza mniejsze lub większe zmiany dla sprzedawców na swojej platformie. Tym razem jest to kilka mniejszych zmian przewidzianych na marzec, ale na koniec udało się im wcisnąć jedną istotną, obowiązującą od kwietnia.

Zacznijmy od marca, większość zmian zacznie obowiązywać od 9 marca i miedzy innymi będą to zmienione zasady ponownego naliczania prowizji od sprzedaży. Do tej pory naliczana była ponownie tylko po zapłacie kupującego dokonanej już po zwrocie prowizji, od 9 marca dojdzie też sytuacja, gdy transakcja sprzedaży miała na celu sztuczne podbicie popularności oferty.

Dalej mamy wprowadzenie możliwości dodawanie zdjęć z Katalogu Allegro przez sprzedawców do ofert wystawianych przez formularz. Zniknie też wymóg wysyłki w czasie 24 godzin zakupionych towarów w kategorii Złote monety kolekcjonerskie i Produkty inwestycyjne na kontach firmowych. Przy wystawianiu soczewek kontaktowych, sprzedawcy będą musieli podać wszystkie parametry w opisie oferty - do tej pory kupujący musieli określać na przykład potrzebną moc w komentarzu do zamówienia.

To wszystko będzie obowiązywać od 9 marca tego roku, a od 27 kwietnia nastąpią zmiany dotyczące opłat i prowizji.

W określonych przypadkach będziemy automatycznie pobierać należność za nasze usługi z pieniędzy, które masz ze sprzedaży. Twoje zobowiązania (na przykład prowizje od sprzedaży) wobec Allegro pobierzemy automatycznie z Twojego Allegro Finanse, jeśli zostaną spełnione oba poniższe warunki:

łączna wysokość zobowiązań na wszystkich kontach firmowych zarejestrowanych na Twoją firmę wyniesie co najmniej 100 000 zł

łączna wysokość wpłat w ostatnich 12 miesiącach za nasze usługi na wszystkich kontach firmowych zarejestrowanych na Twoją firmę będzie niższa niż 50% obecnego zadłużenia.

Oba warunki muszą być spełnione łącznie, więc dla przykładu będzie wyglądać to następująco: Zadłużenie na wybrany dzień danego sprzedawcy względem Allegro dobije do 100 tys. zł, a w okresie poprzednich 12 miesięcy uregulował swoje należności łącznie na kwotę 49 tys. zł, Allegro pobierze sobie tysiąc złotych ze środków pochodzących bezpośrednio ze sprzedaży.

Oczywiście będą to kwoty mniejsze lub większe w zależności od rzeczywistej różnicy wynikającej z pierwszego i drugiego warunku (od 27 kwietnia będą one codziennie sprawdzane). Ponownie dla przykładu, jeśli zadłużenie wynosi 200 tys. zł, a wpłaty 60 tys. zł - pobrane zostanie 40 tys. zł.

Źródło: Allegro.