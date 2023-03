Blisko połowa z Was uruchamiając dziś stronę główną Allegro odkryła, iż wyświetlane na niej elementy są Wam dziwnie znajome. Też należę do tej części kupujących na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce.

Zacząłem ten tekst od rzeczywistych danych Allegro, które podawane są w dzisiejszym swoim komunikacie, iż 42% wszystkich wizyt na Allegro zaczyna się na stronie głównej serwisu - średniomiesięcznie w III kwartale 2022 roku, dla wszystkich kanałów: desktop, wersja mobilna strony i aplikacja mobilna.

Również do tej pory tak zaczynałem swoje zakupy czy poszukiwania na Allegro, ale tylko po to, by skorzystać z wyszukiwarki, bo na stronie głównej zawsze witało mnie zwyczajowe mydło i powidło. Dziś pozytywnie zostałem zaskoczony, niemal cała strona główna była spersonalizowana pod moje zainteresowania, poprzednie wyszukiwania i prawdopodobne przyszłe.



Dopiero za ostatnimi wyszukiwanymi, wybranymi dla mnie z moich ulubionych kategorii, Allegro wrzuciło poprzednie mydło i powidło, w żaden sposób nie związane z moimi preferencjami - to właściwe miejsce jak dla mnie na tego typu rzeczy.

Kacper Dworczyk, Business Product Manager w Allegro:

Wprowadzone zmiany były testowane przez użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Testy te potwierdziły, że odświeżona strona pozytywnie przekłada się nie tylko na kwestie estetyczne, ale również daje użytkownikom lepszy dostęp do szerokiego asortymentu produktów.

Osobiście potwierdzam, iż udało się to zrobić dobrze - efekt końcowy jak najbardziej mi odpowiada i mam nadzieję, że z czasem nie przerodzi się to w dalsze ulepszanie, które zwykle później ma miejsce, w celu przełożenia ich na wyższą konwersję ofert naszych partnerów - oczywiście dzieje się to zawsze ze stratą dla zwykłych użytkowników i kupujących na Allegro.

Powyższe zmiany na stronie głównej trafiły dziś do wszystkich użytkowników Allegro - zarówno dla wersji na komputer, jak i dla strony mobilnej oraz aplikacji mobilnej.

Źródło: Allegro.