Sprawdzałem rano i w mojej aplikacji nie było jeszcze usługi Sklepy, ale jakąś godzinę temu się pojawiła - znajdziecie ją sekcji Centrum (Hub) pod kafelkiem Sklepy (Shops), w kategorii Styl Życia.

Revolut w swoim komunikacie podaje, iż ma to być cashback inny niż wszystkie, naliczany natychmiast po zakupach - bez czekania na zwrot po kilkadziesiąt dni, jak ma to zwykle miejsce w innych programach tego typu.



Z technologicznych sklepów jakie tam znalazłem, na tę chwilę dostępne są takie marki jak Samsung, Acer, Logitech, ale poza tym jest też sporo znanych sklepów odzieżowych czy nawet Polskie Linie Lotnicze LOT.

Christopher Guttridge, dyrektor generalny ds. produktów lifestyle w Revolut:

Cieszę się z premiery usługi Revolut Shops w naszej aplikacji - dzięki niej klienci zaoszczędzą pieniądze i będą mogli pozwolić sobie na produkty marek, które kochają. Było dla nas ważne, by zaoferować wspólnie z wiodącymi markami i sklepami zwrot gotówki, który jest każdorazowy, automatyczny, natychmiastowy i można go łączyć z innymi promocjami.

Warunkiem skorzystania z cashbacku jest wybranie w aplikacji interesujący nas sklep i z tego poziomu przejście do ich strony, dokonanie zakupów i opłacenie ich kartą płatniczą Revolut.



Przeszedłem z aplikacji do dwóch sklepów, które jak widać na zrzucie od razu pojawiły jako do kontynuacji przerwanych zakupów w aplikacji Revolut. Podejrzewam więc, że nie będzie tu problemów z właściwą identyfikacją i naliczaniem cashbacku. Oczywiście, wszelkie transakcje dokonane po przejściu z aplikacji Revolut oraz naliczony cashback znajdziecie pod tym samym kafelkiem w menu - Cashback.

