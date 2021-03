Nowa gra polskiego studia People Can Fly oraz Square Enix zadebiutuje już wkrótce, a przez weekend można było przeczytać pogłoski o tym, że Outriders będą grą dostępną w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Teraz wiemy, że gra trafi na konsole Xbox Series X, Xbox Series oraz Xbox One już 1 kwietnia i od razu będzie można w nią zagrać posiadając aktywną subskrypcję Game Pass.

Outriders w Xbox Game Pass już w dniu premiery, także w chmurze!

Jeżeli aktywowaliście wersję Ultimate i interesuje Was gra na urządzeniach mobilnych, to mam dla Was świetne wieści – od samego początku tytuł będzie można uruchomić w chmurze streamując rozgrywkę na smartfon lub tablet. Zapowiedź Outriders wzbudziła niemałe emocje – takie połączenie brutalnych walk z rozbudowanym systemem RPG najwyraźniej bardzo szybko znajdzie swoich odbiorców – i można być pewnym, że dzisiejsza wiadomość przysporzy tytułowi popularności, podobnie jak wyglądało to w przypadku Medium.

Nowe gry w Game Passie w marcu

Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze tytuły przygotował Microsoft w marcu w ramach subskrypcji Game Pass, to możecie sprawdzić nasz news, w którym znajdziecie wszystkie szczegóły. Ze swojej strony dodam tylko, że to świetny miesiąc dla fanów sportowych gier, ponieważ biblioteka Game Passa rozrośnie się o takie produkcje jak NBA 2K21, NHL 21, Football Manager 2021 (Xbox oraz PC), a także MADDEN 21. Na dodatek, dopiero co w ofercie Game Pass pojawiło się aż 20 gier Bethesdy! Wisienką na torcie oferty subskrypcyjnej jest premiera FIFY 21 na Google Stadia w tym tygodniu już 17 marca, czyli w najbliższą środę.

Źródło: Xbox