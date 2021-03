Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Dostępne są subskrypcje Game Pass, z których można korzystać na konsolach Xbox One i na komputerach PC. Subskrypcja planu Xbox Game Pass Ultimate działa na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold oraz daje dostęp do biblioteki gier EA Play.

Marzec zaczynamy od "sportowej" aktualizacji oferty #XboxGamePass. Już niedługo dzięki tej usłudze zagracie w:

🏀NBA 2K21

⚽️Football Manager 2021 Xbox Edition

📉Football Manager 2021

🏈MADDEN 21

🚀Star Wars: Squardons

🏒NHL 21 pic.twitter.com/jYp7GjGKye — Xbox Polska (@XboxPL) March 3, 2021

Xbox Game Pass – gry które dołączą do usługi w marcu 2021

Microsoft w pierwszym marcowym rzucie zaserwował ucztę przede wszystkim miłośnikom gier sportowych. Patrząc na poniższy zestaw – tak naprawdę trudno rozprawiać się o różnorodności, bo najzwyczajniej w świecie jej nie ma. Nowe, marcowe, gry w Xbox Game Pass to:

Madden NFL 21 (Xbox)

Football Manager 2021 (PC) – dostępny od 4.03.2021;

Football Manager 2021 Xbox Edition (PC/Xbox) – dostępny od 4.03.2021;

NBA 2K21 (Granie w Chmurze/Xbox) – dostępny od 4.03.2021;

Star Wars Squadrons (Xbox).

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze kiedy Star Wars Squadrons trafi do usługi, ale wiadomo, że spokojnie można go wyglądać jeszcze w tym miesiącu. Natomiast wiadomo już teraz, że w kwietniu do usługi dołączy kolejna gra sportowa — będzie to NHL 21.

Xbox Game Pass – lista gier, które znikną z usługi w marcu 2021

Oprócz nowych gier które dołączą do usługi — znamy też zestaw produkcji które nie będą dłużej dostępne w ramach abonamentu. Już 15 marca użytkownicy Xbox Game Pass stracą dostęp do: