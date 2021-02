Demo polskiego Outriders mogłoby pojawić się w słowniku przy haśle „mieszane uczucia”

A przeciwników jest tu sporo, czasem czułem się jak podczas hordy w Gears of War – szczególnie, że mamy tu dość podobny system osłon. Niestety gorszy, mniej naturalny i zdarzało mu się nieodpowiednio odczytywać ściankę, za którą chciałem się schować. Model strzelania nie jest tak „soczysty” jak w Gears of War i miałem tu więcej skojarzeń z The Division. Ale cały czas czułem, że brakuje w nim takiego finalnego sznyty, który pozwalałby sądzić, że to najlepszy element gry. Generalnie grając w demo bardzo mocno czuć brak tej jednej „kropki nad i” we w zasadzie każdym aspekcie. Bywa naprawdę fajnie, ale cały czas miałem w głowie uczucie, że czegoś tu brakuje.

Momentami brakowało konsekwencji, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której władający ogniem piromanta ginie chwilę po wejściu w ogień? Dlaczego w jednej chwili przeciwnicy sprawnie posługują się osłonami i nie chcą wystawić z zza nich głowy, by po chwili bezmyślnie biec na bohatera grupą i nie zważać na jego ostrzał? Psuje to niestety odbiór Outriders, raz gra wydaje się za łatwa, innym razem za trudna. W opisywanej wyżej sytuacji wystarczyło się cofnąć do wąskiego korytarza i wystrzeliwać przeciwników jeden po drugim – a ci szli jak muchy do lepu wpadając na każdy pocisk i każdy atak specjalny.