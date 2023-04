To, co najgorsze, to fakt, że można je wziąć dopiero, mając już wytypowane konkretne auto, co w przypadku ofert prywatnych często jest problematyczne. Na te wszystkie komplikacje swoje rozwiązanie oferuje serwis OTOMOTO, który udostępnił pierwszą w UE usługę typu embedded finance - OTOMOTO Pay.

Czym jest OTOMOTO Pay?

Serwis OTOMOTO.pl kojarzy pewnie każdy, dla wielu z nas to pierwsze miejsce, w które się udajemy w poszukiwaniu tego wymarzonego auta. Ogromna oferta samochodów każdej marki pozwala nie tylko rozeznać się w cenach konkretnych modeli, ale również znaleźć setki ogłoszeń z różnych stron kraju i wytypować najciekawsze z nich. Gdy już znajdziemy interesujący nas pojazd, to dobrze byłoby go obejrzeć na żywo i dogadać finalną cenę ze sprzedawcą. A co jeśli, jadąc oglądać konkretne auto, moglibyśmy mieć już w kieszeni gotówkę na jego zakup? Takie możliwości stwarza OTOMOTO Pay.

Platforma OTOMOTO Pay jest w pełni zintegrowana z serwisem z ogłoszeniami i pozwala przy pomocy kilku kliknięć myszką złożyć stosowny wniosek i sprawdzić nasze możliwości oraz określić szacunkowe koszty kredytu. Po wypełnieniu krótkiego formularza OTOMOTO przeanalizuje naszą zdolność kredytową (bez pozostawiania informacji o weryfikacji w BIK) i zaproponuje oferty finansowania z kilkunastu różnych instytucji. Korzysta przy tym z możliwości, jakie stworzyła unijna dyrektywa PSD2 sankcjonująca bezpieczną komunikację pomiędzy instytucjami finansowymi. Dzięki niej nasze dane przesyłane są w bezpiecznej, szyfrowanej formie i bezpośrednio do firm udzielających finansowania. Dzięki temu już po kilku minutach od złożenia wniosku możemy wybrać najlepszą dla nas ofertę i co najważniejsze uzyskać gotówkę PRZED faktycznym zakupem auta.

Korzystając z OTOMOTO Pay potwierdzenie zakupu auta musimy dostarczyć w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pożyczki. Dzięki temu wiedząc już, ile chcemy wydać i co chcemy kupić, możemy spokojnie szukać tego wymarzonego samochodu i sfinalizować cały zakup w dogodnym dla nas momencie. To jednak nie wszystko, specjaliści z OTOMOTO Pay udzielą wsparcia w uzyskaniu finansowania, a w ramach usługi możemy zamówić nawet 3 darmowe raporty historii interesujących nas pojazdów (z serwisu AutoDNA), aby mieć pewność, że samochód, który chcemy kupić, nie miał żadnych przykrych niespodzianek. Opcjonalnie w ramach umowy można wykupić również dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje koszty ewentualnych napraw samochodu w czasie pierwszych 12 miesięcy od jego zakupu. Dostępne są też atrakcyjne oferty ubezpieczenia, którego koszty wliczane są do raty w ramach OTOMOTO Pay, dzięki czemu cena rozkłada się na 12 miesięcy. Jest to pierwsza w Polsce tak kompleksowa usługa, która znacząco ułatwia zakup samochodu, niezależnie od tego czy kupujemy go od osoby prywatnej, firmy czy dealera samochodowego.

Jak działa OTOMOTO Pay?

Jeśli przy zakupie auta korzystamy z serwisu OTOMOTO.pl to skorzystanie z oferty OTOMOTO Pay jest praktycznie naturalne. Pierwszym krokiem jest znalezienie konkretnego ogłoszenia z samochodem, który chcemy kupić. Przy każdym ogłoszeniu mamy przycisk “Sprawdź ratę”, który po wyborze kwoty finansowania oraz okresu pożyczki przeniesienie nas na dedykowaną stronę OTOMOTO Pay. Tam już na starcie podawane są orientacyjne miesięczne koszty, a także dostępny jest krótki wniosek do wypełnienia z naszymi danymi.

Usługa nie ogranicza się jednak tylko do samochodów dostępnych w serwisie OTOMOTO.pl. W ramach OTOMOTO Pay możemy kupić samochód z dowolnego źródła, innego ogłoszenia, komisu czy nawet od dealera. Wystarczy nam tylko numer rejestracyjny oraz VIN pojazdu, który chcemy nabyć. Aplikacja przy okazji też poda jego orientacyjną wartość, co pozwoli lepiej oszacować nasze potrzeby finansowe.

Podając wszystkie powyższe dane w formularzu na stronie otomotopay.pl w ciągi kilku minut dostaniemy oferty finansowania z nawet 16 różnych instytucji. To do nas należy wybór najkorzystniejszej oferty, która najbardziej nam będzie pasowała. Dzięki sporej konkurencji, warunki kredytu są bardzo atrakcyjne. Przy kwocie pożyczki na poziomie 50 000 złotych, różnice w miesięcznej racie względem oferty najlepszej i najgorszej to często ponad 500 złotych miesięcznie. Gdy wybierzemy już interesującą nas ofertę to z poziomu strony otomotopay.pl składamy wniosek do właściwej instytucji, a ta często nawet w ciągu godziny podejmie decyzję o przyznaniu finansowania.

Wysoki limit kredytowania sprawia, że liczba dostępnych za pośrednictwem usługi OTOMOTO Pay samochodów jest całkiem spora. Począwszy od tego Mercedesa GLE AMG 63 S 4-Matic z silnikiem o mocy 584 KM wycenionego na 289 000 zł, przez elektrycznego Nissana Leaf za 146 000 zł, a skończywszy np. na popularnym Renault Megane z 2019 roku za 64 400 zł. Generalnie poza limitem ceny na poziomie 300 000 zł nic nas nie ogranicza - ani wiek, ani typ auta. OTOMOTO Pay pomoże sfinansować każdy zakup, a dzięki ogromnej bazie ponad 200 tys. ogłoszeń każdy bez problemu powinien znaleźć coś dla siebie.

Po akceptacji wniosku pieniądze trafią na nasze konto w ciągu 24 godzin i od tego momentu zyskujemy do nich dostęp. Teraz wystarczy wybrać odpowiedni samochód i w ciągu trzech miesięcy dostarczyć do kredytodawcy potwierdzenie zakupu samochodu. Po przejrzeniu raportów historii pojazdu - dostępnych dla 3 dowolnych modeli, po złożeniu wniosku o finansowanie, cały proces zakupu może być bezstresowy, a dzięki wsparciu pracowników OTOMOTO Pay przebiegnie gładko na każdym etapie. Nie bez znaczenia jest fakt, że finansowanie można uzyskać bez konieczności wychodzenia z domu.

Dla kogo jest OTOMOTO Pay?

Dla każdego - finansowanie może zostać udzielone zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. To jedna z głównych zalet tej usługi, czyli szeroka oferta wielu instytucji finansowych, które dla każdego klienta są w stanie indywidualnie dopasować finansowanie. Co więcej, OTOMOTO Pay pomoże sfinansować zakup samochodu nawet o wartości 300 000 złotych, więc pozwala zrealizować niemal każde marzenie. Dodając do tego liczne benefity, jak darmowa gwarancja przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu, dostęp do raportów historii pojazdu oraz korzystne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego dostajemy usługę, która obsłuży nas od A do Z i pozwoli szybko zacząć cieszyć się upragnionym samochodem.