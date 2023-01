2022 rok kojarzy się z inflacją — i tak właśnie było w przypadku branży motoryzacyjnej

Nie da się ukryć, że zeszły rok opanowała inflacja. Rosnące ceny dosłownie wszystkiego i wysokie koszta dobijały Polaków pod każdym względem i bezpośrednio przełożyły się na życie codzienne — okazuje się jednak, że znalazło to swoje odzwierciedlenie również w branży motoryzacyjnej.

Inflację wyraźnie widać w segmencie najtańszych samochodów używanych — i nie chodzi wyłącznie o fakt, że te zwyczajnie podrożały. Samochody w cenie do 40 tysięcy złotych przeglądało w OTOMOTO 55 procent użytkowników szukających używanego pojazdu dla siebie — i chociaż to mniej niż w poprzednim roku, kiedy ten segment przyciągał uwagę 60 procent użytkowników, to nie oznacza to, że sytuacja się poprawiła. Zmieniła się bowiem oferta sprzedawców, a ceny samochodów poszły do góry. Pojazdy, których cena mieściła się w przedziale do 40 tysięcy złotych w 2022 roku obejmowały nieco ponad 58 procent wszystkich ogłoszeń sprzedaży używanych samochodów na platformie, a to o blisko 9 punktów procentowych mniej niż w poprzednim roku, gdy stanowiły ponad 2/3 ofert sprzedaży używanych aut.

Decydując się na nowy samochód, marzymy o SUV-ach

Co jednak ciekawe, kiedy Polacy decydowali się na zakup nowego samochodu, to najbardziej interesowały ich SUV-y. Mimo, że duże samochody na co dzień kosztują więcej, to nie ustaje fascynacja SUV-ami. W 2022 roku bowiem ponad 48 procent wyszukań nowych aut w OTOMOTO dotyczyło właśnie tego typu nadwozia. Znalazło to swoje odzwierciedlenie po stronie samych sprzedawców, gdyż ponad 50 procent ofert sprzedaży nowych samochodów w OTOMOTO dotyczyło właśnie SUV-ów. Co ciekawe, niezwykle mało osób wykazywało zainteresowanie małymi i oszczędnymi samochodami miejskimi — stanowiły one obszar zainteresowania zaledwie 5 procent poszukiwaczy nowego samochodu.

Co również interesujące, coraz więcej Polaków nie oszczędza na samochodach. W ubiegłym roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie najdroższymi, nowymi samochodami. Pojazdy za co najmniej pół miliona złotych przeglądało ponad 14 procent poszukujących samochody nowe, a to wzrost o prawie 5 punktów procentowych w stosunku do roku 2021 — co jest naprawdę sporym skokiem. Niewykluczone, iż jest to spowodowane chęcią inwestycji podczas tego, kiedy wartość pieniądza jest zmienna.

Polacy pokochali skrzynie automatyczne — manuale odchodzą do lamusa

Jak można zauważyć w raporcie OTOMOTO, wyraźny trend widać także w zainteresowaniu automatyczną skrzynią biegów. W 2021 roku oferty nowych samochodów z automatem skusiły 78 procent szukających nowego samochodu, a to wzrost aż o 8 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku.

Tak samo jest w przypadku samochodów używanych — średnio w 2022 roku tę opcję wybierało ponad 45 procent szukających, a cząstkowe dane z grudnia 2022 roku pokazują, że tendencja jest wyraźnie wzrostowa. W ostatnim miesiącu roku używanego samochodu z automatem poszukiwało już 49,5 procent zainteresowanych zakupem auta na OTOMOTO.

Co z elektrykami?

Dobre informacje — 2022 rok był kolejnym, w którym oferta sprzedaży samochodów zeroemisyjnych rozszerzyła się — liczba ogłoszeń sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych w ubiegłym roku była wyższa o 39 procent w przypadku samochodów nowych i o 37 procent w przypadku używanych w porównaniu do roku 2021.

Jeśli chodzi o samochody hybrydowe, to w minionym roku o 26 procent wzrosła liczba ofert sprzedaży używanych hybryd, choć podaż nowych pojazdów z tej kategorii spadła o 17 procent. Co sądzicie o podsumowaniu zeszłorocznych trendów motoryzacyjnych? Są dla Was jakieś zaskoczenia? Dajcie znać w komentarzach.

