Android w Pixelu będzie bezpieczniejszy. Samsung też dostanie tę funkcję

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Google wprowadza do smartfonów Pixel funkcję "Weryfikacji tożsamości", która zwiększy bezpieczeństwo naszych danych na smartfonie gdyby wpadł w niepowołane ręce. Rozwiązanie to będzie dostępne również na smartfonach Samsunga z One UI 7 oraz innych zgodnych urządzeniach z Androidem.

Google cały czas intensywnie pracuje nad tym aby lepiej chronić smartfony wyposażone w system Android. Jest też niejako drogowskazem dla innych producentów, udostępniając im swoje rozwiązania. Dla przykładu wprowadzona kilka miesięcy temu funkcja "Ochrony w razie kradzieży" jest już dostępna na wszystkich Pixelach z systemem Android 10 lub nowszym. Teraz do tego rozwiązania dołącza kolejne, czyli dodatkowa weryfikacja tożsamości, która w określonych przypadkach wymaga dodatkowego potwierdzenia danymi biometrycznymi. Dzięki temu nawet jeśli ktoś pozna nasz kod PIN to i tak nie uzyska dostępu do wrażliwych danych.

Jak włączyć weryfikację tożsamości?

Ustawienia dotyczące weryfikacji tożsamości znajdziemy w menu Ustawienia -> Bezpieczeństwo i prywatność -> Odblokowywanie urządzenia -> Ochrona w razie kradzieży. Wejście w to menu przeprowadzi nas przez krótką informację na temat zasady działania tego rozwiązania i sprawdzi czy spełniamy wszystkie warunki. Wśród nich jest obecność zalogowanego konta Google na telefonie, włączenie blokady ekranu i dodanie danych biometrycznych (np. odcisku palca), a także dodanie zaufanego miejsca oraz włączenie weryfikacji numeru telefonu. Zaufane miejsca to też stosunkowo nowa funkcja, możemy zdefiniować miejsca (np. własny dom) gdzie dodatkowa weryfikacja nie będzie konieczna dla naszej wygody. To także element rozszerzonego odblokowania, które można aktywować np. na bazie lokalizacji czy poprzez podłączone po Bluetooth urządzenia, np. zegarek.

Jeśli wszystkie ustawienia są zweryfikowane to pozostaje nam tylko włączyć wskazaną funkcję i cieszyć się większym bezpieczeństwem. Weryfikacja tożsamości poza naszymi zaufanymi miejscami będzie prosiła o dane biometryczne za każdym razem gdy będziemy chcieli uzyskać dostęp do takich ustawień jak:

Dostęp do zapisanych haseł i kluczy dostępu za pomocą Menedżera haseł Google;

Automatyczne uzupełnianie haseł w aplikacjach z Menedżera haseł Google, z wyjątkiem Chrome;

Zmiana blokady ekranu, np. kodu PIN, wzoru i hasła;

Zmiana danych biometrycznych, np. odcisku palca lub funkcji Face Unlock;

Przywracanie ustawień fabrycznych;

Wyłącz funkcję Znajdź moje urządzenie;

Wyłącz wszelkie funkcje ochrony przed kradzieżą;

Wyświetl zaufane miejsca;

Wyłącz funkcję Sprawdzanie tożsamości;

Skonfiguruj nowe urządzenie za pomocą bieżącego urządzenia;

Dodaj lub usuń konto Google;

Uzyskaj dostęp do opcji programisty.

Obecnie rozwiązanie to dostępne jest na smartfonach Pixel z systemem Android 15 oraz najnowszą wersją usług Google Play. Jeśli nie jest dostępna u was, to warto zrobić aktualizację wszystkich aplikacji i systemu, bo ostatnia pojawiła się kilka dni temu. W przyszłości rozwiązanie to pojawi się również w wybranych smartfonach firmy Samsung z One UI 7 (Android 15) oraz na urządzeniach innych producentów, którzy będą chętni to jego implementacji.