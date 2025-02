iPhone SE 4 bez tajemnic. Oto nowy budżetowy smartfon Apple

iPhone SE 3. generacji został oficjalnie wycofany z rynków europejskich pod koniec ubiegłego roku z powodu regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską, które nakładają obowiązek stosowania jednego, uniwersalnego złącza – USB-C. Zarówno iPhone 14, jak i iPhone SE 3. generacji były dostępne w oficjalnym sklepie Apple do 28 grudnia, po czym zostały usunięte z oferty. Zaskakuje to, zwłaszcza że budżetowy model trafił do sprzedaży w marcu 2022 roku. Z perspektywy czasu można jednak śmiało powiedzieć, że jest przestarzały. Prawie trzy lata od premiery sprawiają, że wypada słabo na tle konkurencji oraz innych dostępnych iPhone'ów. Problemem są nie tylko złącze Lightning, ale także podstawowy wyświetlacz Retina HD o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli, odświeżanie 60 Hz, procesor A15 Bionic oraz pojedynczy obiektyw aparatu głównego 12 Mpix. Choć za te pieniądze nie można kupić nowszego iPhone'a (chyba że używanego), na rynku dostępne są mocniejsze i nowocześniejsze smartfony w tej samej cenie.

Czas więc na odświeżenie oferty. Wiele wskazuje, że jesteśmy coraz bliżej oficjalnej prezentacji następcy iPhone SE. Kilkanaście dni temu w sieci pojawiły się rendery prezentujące iPhone SE 4. generacji z bliska, które potwierdziły m.in. zmiany konstrukcyjne nowego smartfona Apple. Odejście od dotychczasowej bryły wzorowanej na iPhonie 8 oznacza jedno – jego wygląd zbliżony jest do tego, jak wygląda iPhone 14, który z oficjalnej sprzedaży zniknął wraz z premierą iPhone'a 16. SE 4. generacji będzie bardziej kanciasty i z dużo lepszymi podzespołami. Ma oferować pojedynczy aparat główny z obiektywem 48 Mpix, a także 12 Mpix z przodu urządzenia.

iPhone SE 4. generacji. Premiera tuż za rogiem

iPhone SE 4. generacji, źródło: Spigen

Powracają też informacje, że model ten ma być pierwszym sprzętem Apple posiadającym autorski modem 5G. Obecnie Amerykanie muszą współpracować z Qualcomm, które dostarcza podzespołów oferujących łączność w tej właśnie sieci. Mówi się również, że SE 4. generacji doczeka się wsparcia dla Apple Intelligence. Funkcja ta – przypominam – ominęła podstawowe iPhone'y 15, które do sprzedaży trafiły zaledwie kilkanaście miesięcy temu. A to oznacza, że "budżetowy" iPhone posiadać będzie 8 GB pamięci RAM oraz układ Bionic A18, który pojawił się w podstawowym iPhonie 16.

Teraz iPhone'a SE 4. generacji możemy podziwiać z bliska dzięki grafikom pochodzącym od firmy Spigen – popularnego producenta akcesoriów do smartfonów. Nowy iPhone w etui potwierdza potwierdza też, że Apple oficjalnie żegna się z przyciskiem Początek i Touch ID, które we flagowcach z logo nadgryzionego jabłka zniknęło już przy okazji premiery iPhone'a X i zastąpione zostało Face ID. Obecność tego przycisku w budżetowcu była zrozumiała – w ten sposób można było ciąć koszta i obniżyć końcową cenę produktu. Widać jednak, że Apple mocno dąży do ujednolicenia swojej oferty. Pytanie tylko, jak to przełoży się na cennik iPhone SE...

iPhone SE 4. generacji, źródło: Spigen

Wszystkiego dowiemy się niebawem. Wiele wskazuje, że nowy model popularnego smartfona pojawi się już w tym tygodniu – wskazują na to ostatnie plotki i przecieki mające pochodzić bezpośrednio z Cupertino. Jak będzie w rzeczywistości? Musimy uzbroić się w cierpliwość. Apple nie organizuje w najbliższych dniach żadnego wydarzenia na żywo – jeśli iPhone SE 4. generacji zostanie pokazany w najbliższych dniach, prawdopodobnie stanie się to wyłącznie w ramach informacji prasowej i zmianie oferty w oficjalnym sklepie.