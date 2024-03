Tak wygląda nowy Xbox. Co o nim wiemy?

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia pokazujące, jak będzie wyglądała nowa wersja konsoli Xbox z rodziny "Series". Choć jeszcze kilka miesięcy temu była mowa o diametralnych zmianach w konstrukcji, sprzęt, który ma trafić do sprzedaży w te wakacje wyglądem nie zaskakuje.

Batalia Microsoftu z całym światem o przejęcie Activision Blizzard przyniosła nam wiele informacji i przecieków związanych z przyszłością marki Xbox i tego, nad czym obecnie pracują Amerykanie w kontekście konsol do gier. Dzięki udostępnionym dokumentom, które były dowodami sądowymi, dowiedzieliśmy, że Microsoft szykuje się do odświeżenia swojej linii konsol Xbox Series. Poznaliśmy naprawdę szczegółowe informacje odnośnie tego, czego mogą spodziewać się gracze – od wyglądu, poprzez funkcję i datę premiery. Z udostępnionych dokumentów, które publikował m.in. serwis The Verge, dowiadujemy się także, że szykowana jest premiera nowego kontrolera do konsol Xbox, komputerów i grania w chmurze.

Źródło: The Verge

Z wewnętrznych dokumentów Microsoftu wynikało, że firma porzuci dotychczasową bryłę konsoli Xbox Series X i z sześcianu zrobi nam się cylinder. I to pozbawiony napędu optycznego, co czynić ma ją sprzętem do grania wyłącznie w tytuły cyfrowe. Odświeżony Xbox Series X ma posiadać będzie dysk 2 TB, obsługę Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz mniej prądożerne podzespoły - mowa jest o oszczędnościach sięgających 15 procent. Odświeżony, odchudzony i przeprojektowany Xbox Series X do sklepów ma trafić jesienią przyszłego roku - pod warunkiem, że kalendarium wydawnicze Microsoftu nie ulegnie wcześniej zmianie. Dziś, kilka miesięcy po opublikowaniu dokumentów sprawa odświeżonego Xboksa wraca, ale o zapowiadanych, daleko idących zmianach możemy zapomnieć.

Cały na biało. Tak wygląda nowy Xbox Series X

Źródło: Exputer

Serwis Exputer publikuje teraz pierwsze zdjęcia nowego modelu Xbox Series X. A te zaskoczą wielu. Z zapowiedzi o cylindrycznej obudowie konsoli zostały tylko wspomnienia. Udostępnione fotografie zdradzają, że Microsoft pozostał przy znanych rozwiązaniach zmieniając wyłącznie nieco elementy kosmetyczne. Podstawowy, dostępny w sprzedaży Xbox Series X posiada czarną obudowę. Nowy model ma być cały biały i swoją kolorystyką przypomina Xbox Serie S – pozbawiony napędu i ze słabszymi podzespołami wariant konsoli. Nowa wersja Series X ma być pozbawiona napędu optycznego i od frontu posiada wyłącznie przycisk zasilania, parowania i pojedynczy port USB typu A. Z tyłu jeszcze mniej zmian – wszystko, jak w przypadku podstawowego Series X. Redaktorzy Exputer wskazują, że odświeżona wersja ma posiadać lepsze odprowadzenie ciepła i nieco przeprojektowane podzespoły, by ograniczyć zużycie energii.

Źródło: Exputer

Według informacji tego samego serwisu, nowa wersja konsoli Xbox Series X pozbawiona napędu optycznego na sklepowych półkach miałaby pojawić się w czerwcu lub w lipcu w znacznie niższej, niż obecnie, cenie. Xbox Series X w oficjalnej sprzedaży w Polsce kosztuje obecnie 2599 zł (w oficjalnem sklepie Microsoft w sugerowanej cenie detalicznej) i to po podwyżkach, które Microsoft wprowadził w czerwcu ubiegłego roku. Większość sklepów sprzedaje ją jednak w cenie 2099 zł, czyli niższej niż na premierę. Ile ma kosztować nowy model? Zdaniem redaktorów Exputer ma to być o ok. 50-100 dolarów taniej, niż standardowa wersja Series X, która USA obecnie kosztuje 499,99 dolarów.

Bylibyście zainteresowani konsolą Xbox Series X bez napędu?