Zainteresowanych tym, czym konkretnie jest gra TopSpin 2K25 zapraszamy do naszej recenzji. W niniejszym tekście skupimy się bowiem na tym, jak zagrać w tę grę zupełnie za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć, bo czasu zostało naprawdę niewiele.

Weekend z TopSpin 2K25 na Steam i Xbox

We wspomnianej wyżej recenzji możecie przeczytać o tym, że gra ma swoje bolączki, choć ogólnie rzecz biorąc, jest całkiem niezła. Jeśli m.in. z tego powodu powstrzymywaliście się przed jej zakupem, teraz możecie samodzielnie sprawdzić, czy warto ją kupić. Dostępna jest bowiem w ramach promocji na Steam i Xbox za darmo. Niestety, tylko przez kilka dni. Darmowy dostęp obowiązuje do 10 czerwca. Po tej dacie trzeba za grę zapłacić, choć niekoniecznie pełną kwotę.

Zarówno na platformie Steam, jak i w ramach Xbox Free Play Days gra została bowiem objęta dodatkową promocją. Jeśli gra się spodoba, można zakupić ją w cenie o 20% mniejszej od standardowej.

Jak grać jak Iga Świątek? Wystarczy pad!

Dni darmowego dostępu do gry TopSpin 2K25 to świetna okazja ku temu, by przekonać się (choć niestety tylko wirtualnie) jak to jest prowadzić karierę wybitnego tenisisty. Takim z pewnością jest Iga Świątek, która swój finałowy mecz w turnieju French Open rozegra już w tę sobotą, 8 czerwca, o godzinie 15:00. Jej przeciwniczką będzie Włoszka o polskich korzeniach, Jasmine Paolini. Trzymamy kciuki!