Oto nowy Kindle Paperwhite. Kiedy Amazon w końcu go zaprezentuje?

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, nowy model podstawowego czytnika Kindle będzie miał lepszy wyświetlacz z 25-jaśniejszym podświetleniem oraz wsparciem dla trybu ciemnego. Urządzenie ma być wykonane w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu. Podobnie jak jego opakowanie. Czytnik posiada 6-calowy wyświetlacz e-ink o rozdzielczości 300 PPI. Dzięki mocniejszemu podświetleniu, doskonałemu kontrastowi i płynniejszym przewracaniu stron, czytanie stanie się jeszcze przyjemniejsze.

Choć w przeciekach, które trafiły sieci, nie ma informacji o technologii samego ekranu, zachodnie media wskazują, że będzie to e-Ink Carta 1200 – ten sam, który dostępny jest w Kindle Paperwhite 5. Choć nie ma też informacji na temat procesora ani pamięci ram, nowy Kindle wspierać będzie Bluetooth 5.1, WIFI i USB-C. 16 GB pamięci zmieści tysiące książek, magazynów i komiksów, a bateria wystarczy na 8 tygodni na jednym ładowaniu. Wymiary to 10,85 cm x 15,78 cm x 0,8 cm / 0,154 kg. Choć wydawało się, że czytnik zaprezentowany zostanie na początku października, nic takiego się nie stało. Amazon po cichu zaktualizował ofertę swoich tabletów z rodziny Fire HD 8, które zyskały nieco więcej RAM-u, lepszy aparat, czy dłuższy czas pracy na baterii.

Amazon Kindle Paperwhite 5 (12. generacja). Oto nowy model popularnego czytnika e-booków

Źródło: Good e-Reader

Jednak podstawy czytnik Kindle to nie wszystko, nad czym ma pracować Amazon. Do sieci wyciekły szczegółowe informacje dotyczące flagowego urządzenia do czytania e-booków Kindle Paperwhite. Jego nowa generacja doczeka się nieco większego ekranu, niż ten występujący w Paperwhite 5. Według informacji przekazywanych przez serwis Good e-Reader, nowy model charakteryzować się będzie 7-calowym ekranem z ciepłym podświetleniem, którym można sterować. Do tego wodoodporność z kategorią IPX8 pozwalającą na zanurzenie do 2 m przez 60 minut oraz bateria oferująca do kilku tygodni działania. Informacje te pochodzić mają z jednej z ofert w serwisie sprzedażowym eBay, gdzie oprócz możliwości zakupu, pojawiły się zdjęcia opakowania czytnika. Nie wiadomo więc, czy mamy do czynienia z prawdziwym urządzeniem, czy nieśmiesznym żartem. Dziwi natomiast, że Amazon wciąż nie pokazał swoich nowych urządzeń. Kiedy to nastąpi?