Kobo odświeża gamę czytników

Kobo jest stosunkowo krótko obecne na naszym rynku, ale ma w swojej ofercie sporą paletę czytników ebooków, która teraz zostanie powiększona o trzy bardzo ciekawe urządzenia. Pierwszym z nich jest Kobo Clara Colour, prosty czytnik ebooków z dotykowym ekranem o przekątnej 6 cali, który jest wyposażony został w ekran E-Ink Kaleido 3 potrafiący wyświetlać obraz w 4096 kolorach. Nie jest to może poziom ekranów LCD, co widać na poniższych zdjęciach, ale wygląda na to, że technologia kolorowych ekranów E-Ink jest wreszcie gotowa dla masowej odbiorcy. Kobo Clara Colour kosztuje w Polsce tylko 699 złotych, co oznacza, że jest to prawdopodobnie najtańszy kolorowy czytnik dostępny na rynku.

W zamian za to dostajemy 16 GB wbudowanej pamięci na książki oraz audiobooki, bo urządzenie wspiera również technologię Bluetooth i pozwala na podłączenie słuchawek bezprzewodowych. Sam ekran E-Ink Kaleido 3 ma tak naprawdę dwie warstwy, czarno-biała, którą używamy zazwyczaj przy czytaniu książek ma rozdzielczość 300 ppi, podczas gdy kolorowa oferuje już tylko 150 ppi. Trudno w tej chwili ocenić jak to będzie wyglądało w praktyce, ale wkrótce będziemy mogli wam o tym więcej powiedzieć, bo zamierzamy jeden z tych czytników przetestować. W ofercie Kobo pojawi się też bliźniaczy model Clara BW z ekranem E-Ink Carta 1300, który oferuje jeszcze lepszej jakości obraz ale tylko monochromatyczny, jego cena to 619 złotych.

Do oferty Kobo dołączy też nieco większy model Libra Colour wyposażony w ten sam ekran - E-Ink Kaleido 3 ale o przekątnej 7 cali. Libra posiada też fizyczne przyciski do przewracania stron oraz dotykowy ekran kompatybilny z rysikiem (Kobo Stylus 2), który można kupić osobno za 319 złotych. Pozwala on na tworzenie notatek na książkach czy zaznaczanie fragmentów czytanych tekstów. Sam czytnik posiada też 32 GB pamięci i oczywiście również wsparcie dla technologii Bluetooth. Cena tego modelu została ustalona na 999 złotych. Co ciekawe wszystkie trzy czytniki są wodoodporne, spełniają normę IPx8 co oznacza, że mogą wytrzymać 2 metry pod wodą nawet przez godzinę i nic im się nie stanie. Kobo chwali się również możliwością łatwej naprawy czytnika, o czym ma świadczyć współpraca z iFixit.

Wszystkie trzy urządzenia oferują funkcje ComfortLight PRO, którą można ustawić tak, aby automatycznie redukowała emisję światła niebieskiego w ciągu dnia, dzięki czemu czytelnicy mogą czytać do późna w nocy bez zakłócenia snu. Technologia przedniego podświetlenia kieruje światło na treść strony, a nie na oczy, zapewniając najbardziej komfortowe wrażenia podczas czytania. Dzięki opcjonalnemu trybowi ciemnemu, czytelnicy mają jeszcze więcej sposobów na zmniejszenie zmęczenia oczu. W sprzedaży pojawi się też szereg akcesoriów, w tym dedykowane etui SleepCover. Wszystkie czytniki posiadają też wbudowane WiFi 5, port USB-C do ładowania oraz dwurdzeniowy procesor, który zapewnia płynne działanie. Przedsprzedaż już się rozpoczęła, w sklepach urządzenia powinny pojawić się 30 kwietnia.