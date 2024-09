To będzie twój nowy ulubiony czytnik e-booków. Kiedy premiera?

Jak informuje serwis Good e-Reader, nowy model podstawowego czytnika Kindle będzie miał lepszy wyświetlacz z 25-jaśniejszym podświetleniem oraz wsparciem dla trybu ciemnego. Urządzenie ma być wykonane w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu. Podobnie jak jego opakowanie. Czytnik posiada 6-calowy wyświetlacz e-ink o rozdzielczości 300 PPI. Dzięki mocniejszemu podświetleniu, doskonałemu kontrastowi i płynniejszym przewracaniu stron, czytanie stanie się jeszcze przyjemniejsze. Choć z informacji udostępnionych w sieci nie ma informacji o technologii samego ekranu, zachodnie media wskazują, że będzie to e-Ink Carta 1200 – ten sam, który dostępny jest w Kindle Paperwhite 5. Choć nie ma też informacji na temat procesora ani pamięci ram, nowy Kindle wspierać będzie Bluetooth 5.1, WIFI i USB-C. 16 GB pamięci zmieści tysiące książek, magazynów i komiksów, a bateria wystarczy na 8 tygodni na jednym ładowaniu. Wymiary to 10,85 cm x 15,78 cm x 0,8 cm / 0,154 kg.

A co z samą premierą? Wieść niesie, że nowy czytnik Kindle zadebiutuje oficjalnie już w przyszłym tygodniu, 1 października w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i zielonej. Nie wiadomo jednak czy tego samego dnia urządzenie trafi do sprzedaży, czy też Amazon zaprezentuje go podając konkretną datę sprzedaży. Na ten moment nie wiadomo też, czy możemy się spodziewać odświeżenia flagowego modelu czytnika e-booków – Kindle Paperwhite. Jego piąta generacja do sprzedaży trafiła w 2021 r. oferując m.in. złącze USB-C, ładowanie bezprzewodowe (Signature Edition), 6,8-calowy ekran o rozdzielczości 1236 × 1648 pikseli i jeszcze więcej pamięci wewnętrznej na dane. W 2022 r. Amazon wypuścił do sprzedaży Kindle 11 oraz Kindle Scribe, który wspiera rysik i pozwala m.in. na prowadzenie notatek odręcznych. Czy w tym roku zobaczymy coś więcej? Przekonamy się już za kilka dni!

Amazon z masą atrakcji dla kupujących. Czytniki to dopiero początek

Warto też przypomnieć, że już w połowie października Amazon organizuje swoje święto wyprzedaży. Wielkie Okazje Prime 2024 to dwudniowe wydarzenie w ramach którego przecenionych ma być tysiące produktów. W tym roku organizowane jest w dniach 8-9 października. Oprócz obiecywanych dobrych okazji i promocji, Amazon zachęca klientów do korzystania z aplikacji mobilnej, gdzie do zdobycia będzie kupon w wysokości 35 zł do użycia na kwalifikujące się zakupy. Oferta dotyczy klientów, którzy nie logowali się wcześniej do aplikacji Amazon. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji Amazon na na iPhone'a lub telefony z systemem Android. Nie obejmuje aplikacji Amazon na tablety z systemem Android lub iPadOS. Szczegóły akcji oraz informacje na temat sposobu odebrania kuponu znajdziecie na stronach poświęconych Wielkim Okazjom Prime 2024.

Nieco wcześniej, bo już teraz, klienci polskiego oddziału Amazon mogą korzystać z promocji świętującej 10. lat działalności firmy w naszym kraju. Z tej okazji platforma przeceniła... książki i to w wersjach papierowych. W niższych cenach dostępne są między innymi "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak, "It ends with us" Colleen Hoover, "Things we never got over" Lucy Score, zbiór opowiadań Stephena Kinga "You like it darker" czy bestsellerową pozycję "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Dale'a Carnegie'go. Na liście znajdują się zarówno najpopularniejsi polscy autorzy, tacy jak Remigiusz Mróz, Jakub Żulczyk, Katarzyna Bonda i Katarzyna Grochola, jak i znani zagraniczni pisarze, jak Harlan Coben, Gabor Maté i John Grisham.