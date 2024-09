GoBook 3.0 wyróżnia — według producenta — się nie tylko możliwościami, ale także modnym, fioletowym kolorem z metaliczną poświatą. Kolor lilac ma być nie tylko uniwersalny, ale i — jak twierdzi Empik — także neutralny płciowo. Wiktoria Mioduna, Project Manager w Empik Go, wskazuje, iż marka chce zaoferować swoim użytkownikom pełną gamę kolorystyczną, aby każdy mógł znaleźć coś odpowiadającego osobistym preferencjom.

Empik korzysta w tym modelu z myśli technicznej dobrze znanego na rynku Pocketbooka. Urządzenie opiera się na podzespołach modelu PocketBook Verse. Ów model to m.in. dotykowy ekran E-Ink Carta z regulacją barw podświetlenia dzięki technologii SMARTlight. Urządzenie wspiera dwurdzeniowy procesor, pamięć 8 GB oraz pojemna bateria 1500 mAh, która zapewni mu dobry czas pracy na jednym ładowaniu. Ładowanie czytnika odbywa się rzecz jasna za pomocą portu USB-C.

Sprzęt jest już dostępny na stronach Empiku (w naprawdę niezłej cenie), a wkrótce trafi również do salonów stacjonarnych. Wraz z zakupem czytnika, użytkownicy otrzymują zainstalowaną aplikację Empik Go oraz 30-dniowy dostęp do abonamentu Go Max, który umożliwia nieograniczony dostęp do ponad 200 tysięcy ebooków, audiobooków i podcastów. W pudełku znajdą się również naklejki stworzone z myślą o miłośnikach książek, które umilą zakup wszystkim ich maniakom — w każdym wydaniu.