Cicha premiera nowych sprzętów Amazon. Co oferują?

Amazon Fire HD 8 to przede wszystkim więcej pamięci RAM. 3 GB, w porównaniu z 2 GB, które były dostępne w tym tablecie z 2022 r., ma zagwarantować lepszą lepszą wydajność podczas korzystania z przesyłania strumieniowego (VOD, muzyka, itp), grania, przeglądania lub pobierania zdjęć i filmów w dowolnym miejscu. Ponadto, lepsza wydajność oznacza, że użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać ulubione aplikacje, takie jak Prime Video, Audible, Kindle i inne. Nowy Kindle Fire HD 8 to także:

Ulepszony aparat: ulepszona kamera tylna o rozdzielczości 5 MP umożliwia robienie i przechowywanie wysokiej jakości zdjęć i filmów.

Rozszerzalna pamięć masowa: do wyboru jest 32 GB lub 64 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty microSD (sprzedawanej oddzielnie).

Lekka i przenośna konstrukcja: dzięki 8-calowemu wyświetlaczowi HD wykonanemu ze wzmocnionego szkła glinokrzemianowego, Fire HD 8 ma być idealnym urządzeniem do rozrywki w podróży.

Długi czas pracy na baterii: do 13 godzinom pracy na baterii pozwoli cieszyć się ulubionymi filmami, programami lub grami w domu lub w podróży, nie martwiąc się o wyczerpanie energii.

Amazon Fire HD oferuje również wsparcie dla generatywnej sztucznej inteligencji, która przyda się przy tworzeniu notatek lub tekstów, czy wiadomości e-mail. Przeglądarka Silk wyposażona została w mechanizmy pozwalające na generowanie podsumowań wyświetlanych stron internetowych. Na tablecie dostępny będzie również generator tapet umożliwiający dostosowanie urządzenia do swoich upodobań.

Fire HD 8. Cicha premiera nowego sprzętu z logo Amazon

Co ciekawe, Amazon Fire HD 8 na amerykańskim Amazonie debiutuje od razu w promocyjnej cenie – 54,99 dolarów w wersji z 32 GB pamięci na dane i reklamami wyświetlanymi na ekranie blokady. Standardowa cena tego modelu to 99,99 dolarów, mamy więc do czynienia z obniżką na poziomie 45%. Jest ona związana z nadchodzącym świętem wyprzedaży na Amazon. Wielkie Okazje Prime 2024 to dwudniowe wydarzenie w ramach którego przecenionych ma być tysiące produktów.

W tym roku organizowane jest w dniach 8-9 października. Oprócz obiecywanych dobrych okazji i promocji, Amazon zachęca klientów do korzystania z aplikacji mobilnej, gdzie do zdobycia będzie kupon w wysokości 35 zł do użycia na kwalifikujące się zakupy. Oferta dotyczy klientów, którzy nie logowali się wcześniej do aplikacji Amazon. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji Amazon na na iPhone'a lub telefony z systemem Android. Nie obejmuje aplikacji Amazon na tablety z systemem Android lub iPadOS. Szczegóły akcji oraz informacje na temat sposobu odebrania kuponu znajdziecie na stronach poświęconych Wielkim Okazjom Prime 2024.

Nowe sprzęty Amazon. To nie koniec premier

Jednak to nie wszystko, co Amazon ma nam pokazać w najbliższych dniach. W zeszłym tygodniu do sieci trafiły pierwsze informacje na temat nowych czytników Kindle – a konkretnie nowego modelu podstawowego Kindle. Co to będzie? Urządzenie będzie miało lepszy wyświetlacz z 25-jaśniejszym podświetleniem oraz wsparciem dla trybu ciemnego. Amazon ma stawiać na ekologię, gdyż Kindle wykonany będzie w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu. Podobnie jak jego opakowanie. Czytnik posiada 6-calowy wyświetlacz e-ink o rozdzielczości 300 PPI. Dzięki mocniejszemu podświetleniu, doskonałemu kontrastowi i płynniejszym przewracaniu stron, czytanie stanie się jeszcze przyjemniejsze.

Choć z informacji udostępnionych w sieci nie ma informacji o technologii samego ekranu, zachodnie media wskazują, że będzie to e-Ink Carta 1200 – ten sam, który dostępny jest w Kindle Paperwhite 5. Choć nie ma też informacji na temat procesora ani pamięci ram, nowy Kindle wspierać będzie Bluetooth 5.1, WIFI i USB-C. 16 GB pamięci zmieści tysiące książek, magazynów i komiksów, a bateria wystarczy na 8 tygodni na jednym ładowaniu. Wymiary to 10,85 cm x 15,78 cm x 0,8 cm / 0,154 kg. Początkowo mówiono, że premiera urządzenia zaplanowana jest na 1 października, jednak tak się nie stało. Zamiast niego mamy tablet, który nawet nie jest dostępny do zamówienia w Polsce lub w którymś z krajów europejskich.