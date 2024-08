Oto nowy Asystent Google. Trzeba za niego sporo zapłacić

Wczorajsza konferencja Made by Google przyniosła sporo nowości – głównie produktowych. Smartfony Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL, zegarek Google Pixel Watch 3 oraz słuchawki Pixel Buds Pro 2. Google mocno wierzy, że nowe modele tych urządzeń znajdą swoich nabywców na całym świcie – także w Polsce. Firma mocno promuje te urządzenia oraz prezentuje dedykowane im funkcje, których nie znajdziemy u konkurencji.

To właśnie Pixele mają być najlepszym wyborem dla tych, którzy idą z duchem czasu i oczekują od nowoczesnych smartfonów nowoczesnych rozwiązań. Chodzi oczywiście o wsparcie Sztucznej Inteligencji. Wykorzystane w smartfonach podzespoły w pełni wspierać będą rozwiązania AI dostarczane przez Google. Tensor G4 został zaprojektowany przy pomocy Google DeepMind oraz zoptymalizowany pod kątem najbardziej zaawansowanych modeli AI wykorzystywanych przez firmę. To również pierwszy obsługujący Gemini Nano i multimodalność, dzięki której telefon może rozumieć tekst, obrazy i dźwięk.

Gemini Live już dostępny. Co oferuje?

Wraz z zaprezentowaniem nowych modeli smartfonów Pixel i innych nowych urządzeń, Google ogłasza wprowadzenie Gemini Live – bardziej naturalnego sposobu komunikacji ze Sztuczną Inteligencją, który firma zaprezentowała na tegorocznej konferencji Google I/O.

Gemini Live to mobilny tryb konwersacyjny, który pozwala na swobodną rozmowę z Gemini. Chcecie dowiedzieć się, jakie stanowiska pracy będą najlepiej dopasowane do Waszych umiejętności lub wykształcenia? Uruchomcie Gemini Live i po prostu o to zapytajcie. Można nawet przerwać odpowiedź w trakcie, aby zagłębić się w konkretny punkt, lub wstrzymać rozmowę i wrócić do niej później. To tak, jakby mieć w kieszeni pomocnika, z którym można porozmawiać o nowych pomysłach lub przećwiczyć ważną rozmowę.

Funkcja Gemini Live działa również w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmowy z Gemini, nawet gdy telefon jest zablokowany lub działa w tle. W chwili udostępnienia Gemini Live, nowy asystent dostępny jest wyłącznie w języku angielskim dla subskrybentów Gemini Advanced na urządzeniach z systemem Android. W nadchodzących tygodnia będzie on dostępny również na urządzeniach z iOS i w większej liczbie języków.

Gemini Live. Ile trzeba zapłacić za nowego asystenta?

Gemini Live dostępny na smartfonach Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL dostępny jest wyłącznie dla tych użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup Gemini Advanced. To subskrypcja odblokowująca dodatkowe funkcjonalności związane z funkcjami AI oferowanymi przez Google. Gemini, w wersji bezpłatnej, oferuje pomoc w pisaniu, planowaniu, nauce i innych zadaniach, Dostęp do modelu 1.5 Flash, okno kontekstu obejmujące 32 tys. tokenów do prowadzenia długich rozmów oraz sprawdzanie informacji i wykonywanie zadań w kilku aplikacjach Google jednocześnie. Jeśli chcecie bardziej zaawansowane narzędzia, musicie sięgnąć do portfeli. I to całkiem głęboko, bo Gemini Advanced kosztuje 97,99 zł miesięcznie (naliczane po pierwszym, bezpłatnym miesiącu).

Oferuje on dodatkowo dostęp do modelu nowej generacji 1.5 Pro, okno kontekstu z milionem tokenów (może przetworzyć przesłane pliki liczące do 1500 stron), priorytetowy dostęp do najnowszych funkcji Gemini, edytowanie i uruchamianie kodu Pythona bezpośrednio w Gemini Advanced oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach (w wybranych językach). Gemini Advanced jest częścią pakietu Google One AI Premium, w ramach którego dostępne jest także 2 TB miejsca w chmurze, możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami oraz nielimitowana liczba zapisów zmian w Magicznym edytorze w Zdjęciach Google