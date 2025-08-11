Ulga od upałów prosto z twojej kuchni. Ta maszyna to prawdziwy hit lata

Czy przyrządzanie napojów typu slushy musi być czasochłonne i skomplikowane? Wcale nie! Oto Cecotec Twist&Ice 2600. Maszyna, która zmienia reguły gry w walce z letnimi upałami.

Czym jest slushie? To półmrożony napój przygotowywany z kruszonego lodu z dodatkiem soku owocowego. Często wybierany jest jako alternatywa dla lodów, z uwagi na błyskawiczne uczucie schłodzenia, tak bardzo pożądane w letnie upalne dni. Dotychczas jego przygotowanie było dość uciążliwe, a przede wszystkim czasochłonne. Dzięki stacji lodowych napojów Cecotec Twist&Ice 2600 może być znacznie prościej.

Reklama





Co potrafi stacja lodowych napojów Cecotec Twist&Ice 2600?

Dzięki niej przygotowanie ulubionego lodowego napoju może trwać zaledwie 15 minut. Wbudowany kompresor chłodzący eliminuje konieczność wstępnego schładzania i mieszania. Jak podaje producent, można w nim przygotować mrożone napoje, drinki, frappe, wino czy piwo. Dzięki możliwości kontroli grubości kruszonego lodu można sprawić, że powstały napój będzie miał idealną teksturę, zgodną z oczekiwaniami użytkownika.





Dla każdego wystarczy

Cecotec Twist&Ice 2600 może przygotować za jednym razem nawet 2,6 litra lodowego napoju. Oznacza to, że zimnym deserem może cieszyć się nawet 10-13 osób w tym samym czasie.

Ile kosztuje lodowa przyjemność? Gdzie kupić Cecotec Twist&Ice 2600?

Sprzęt, który podczas letnich upałów może przynieść upragnione uczucie orzeźwienia można kupić za 1099 złotych. Obecnie sprzedawany jest w sklepie internetowym polskiego dystrybutora marki Cecotec - 4cv.





Dzięki kompaktowym wymiarom (43 x 18 x 45 cm) Cecotec Twist&Ice 2600 zmieści się w każdej kuchni, dlatego warto dać mu szansę już teraz, póki lato jeszcze trwa.