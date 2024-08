Fitbit w ciele Google: oto zegarek Pixel Watch 3

Lubicie biegać? To bardzo dobrze dla zdrowia i kondycji. Właśnie z myślą o entuzjastach tej formy aktywności fizycznej firma Google przygotowała swój najnowszy smartwatch. Oto co potrafi zegarek Pixel Watch 3, który zdaje się czerpać garściami z modeli przejętego niegdyś Fitbit.

Pixel Watch 3 – aktywność fizyczna na pierwszym miejscu

Podstawową funkcją inteligentnych zegarków jest ścisła współpraca ze smartfonem, przede wszystkim w zakresie odbierania powiadomień. O tym jednak nikt już nie mówi, bo stało się to oczywiste. Producenci inteligentnych urządzeń skupiają się na ich możliwościach w innych aspektach. Jakich konkretnie? Przede wszystkim śledzeniu aktywności fizycznej i monitorowaniu stanu zdrowia. Właśnie z tymi zadaniami Pixel Watch 3 ma radzić sobie jak żaden inny zegarek w historii Google. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy?

Jak mogliśmy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi, Pixel Watch 3 to zegarek powstały z myślą o wydajności. Wszystko po to, by jak najlepiej monitorować treningi i pomagać użytkownikowi w czynieniu progresu. Zaawansowane funkcje biegowe mają pomóc tak zaplanować treningi, by forma rosła w szybkim tempie. Narzędzia dostarczane przez Fitbit mają zadbać nie tylko o trening z właściwą intensywnością, ale również o odpowiednią regenerację.

Wyświetlacz, który nie boi się słońca

Pixel Watch 3 otrzymał wyświetlacz o jasności szczytowej nawet 2000 nitów, dzięki czemu można z niego korzystać nawet w pełnym słońcu. Po przeciwnej stronie skali również jest bardzo dobrze. Minimalna jasność na poziomie 1 nita oznacza, że z zegarka będzie można korzystać dyskretnie nawet w ciemnych pomieszczeniach, takich jak sala kinowa.

Producent zadbał również o dynamiczną częstotliwość odświeżania wyświetlacza, w zakresie od 1 do 60 Hz, co pomaga oszczędzać baterię.

Dane o baterii nie wróżą niczego dobrego

Zgodnie z deklaracją Google, Pixel Watch 3 ma wytrzymać na jednym ładowaniu zaledwie 24 godziny w trybie zawsze włączonego ekranu. Po wyłączeniu AoD czas pracy na baterii wydłuża się do 36 godzin. Cóż, niewiele. Użytkownicy będą musieli pamiętać o tym, by ładować zegarek codziennie, a szkoda, bo oferuje on przydatny tryb analizy snu.

Fitbit w prezencie

Klienci, którzy zdecydują się kupić zegarek Pixel Watch 3 otrzymają gratis, którym jest bezpłatny dostęp do usługi Fitbit Premium. Wszystko po to, by bez dodatkowych kosztów móc sprawdzić pełnię możliwości zegarka zintegrowanego właśnie z tą usługą od Google. Darmowy dostęp trwa przez 6 miesięcy, po czym użytkownik, co naturalne, może zdecydować o kontynuacji korzystania z Fitbit Premium za opłatą.

Pixel Watch 3: warianty i ceny

Zegarek Google Pixel Watch 3 pojawi się w sprzedaży w dwóch rozmiarach: 41 mm i 45 mm. W przypadku obu wariantów rozmiarowych dostępna jest obudowa z aluminium w kolorze matowej czerni z paskiem w kolorze obsydianu oraz obudowa z aluminium w kolorze srebrnym z paskiem w kolorze porcelanowym. Zegarek w rozmiarze 45 mm jest też dostępny w wariancie z obudową z aluminium w kolorze matowym zielonoszarym i z zielonoszarym paskiem, a zegarek w rozmiarze 41 mm – w wersji z obudową z aluminium w kolorze złotym i z zielonoszarym paskiem oraz z obudową z aluminium w kolorze srebrnym i z paskiem w kolorze różowego kwarcu.

Pixel Watch 3 będzie pierwszym zegarkiem od Google dostępnym w oficjalnej sprzedaży w Polsce. Producent wycenił go na 1699 złotych za rozmiar 41 mm i 1949 złotych za rozmiar 45 mm.