Zapłacisz kartą bez terminala. Wystarczyła ta jedna zmiana

Jedziesz taksówką, chcesz zapłacić kartą, ale kierowca nie ma terminala? To już nie problem. Jadąc z iTaxi będzie można zapłacić zbliżeniowo bez żadnych problemów. Wystarczy smartfon kierowcy.

Zamawianie przejazdu w aplikacji to prosta sprawa. Wystarczy smartfon i gotowe. Wybieramy miejsce odbioru i miejsce docelowe. Najwygodniej jest zapłacić bezpośrednio w aplikacji. A co w sytuacji gdy, chcemy płatność zrealizować u kierowcy? I to kartą? Tu czasami może być problem, gdyż nie wszędzie znajdziemy terminal płatniczy. Z rozwiązaniem tego problemu przychodzi iTaxi, które zapowiada, że w ramach przejazdów, oferować będzie klientom możliwość płacenia kartą u kierowcy. Wystarczy, że będzie miał kompatybilny smartfon.

Wygodne płatności w taksówce już dostępne. Kierowca nie musi mieć terminala

Wprowadzenie nowych metod płatności za przejazd taksówkami iTaxi ma być częścią wielkiego rebrandingu firmy, której celem jest zminimalizowanie użycia aut spalinowych w swojej flocie. Operator ma nadzieję, że do 2030 r. 80% samochodów jeżdżących pod marką iTaxi bedą pojazdami elektrycznymi. Już teraz iTaxi chwali się, że po warszawskich drogach kursują taksówki Tesla Model Y, w których nie znajdziemy tradycyjnych terminali płatniczych. Zamiast tego, kierowcy mają korzystać z urządzeń mobilnych – smartfonów lub tabletów z zainstalowaną aplikacją PepPay dzięki której można z nich korzystać jako terminali płatniczych do przyjmowania płatności zbliżeniowych.

W nowej odsłonie iTaxi bardziej skupia się na klientach i ich indywidualnych potrzebach. Rebranding pozwolił nam nie tylko odświeżyć warstwę wizualną, lecz także otworzyć się na nowe podejście, nowoczesne i lifestylowe. Chcemy, żeby klienci mieli poczucie korzystania z usługi, która dopasowuje się do ich potrzeb – uwzględnia to, co istotne dla użytkownika. Wprowadzamy także udogodnienia dla kierowców, poprzez umożliwienie szybkich i bezproblemowych płatności od razu na ich smartfonach

– mówi Renata Bardecka, prezeska iTaxi.

Aplikacja PepPay działa na urządzeniach z Androidem (w wersji 8 lub nowszych) wyposażonych czytnik NFC oraz dostęp do Internetu. PepPay przyjmuje również najpopularniejsze mobilne płatności zbliżeniowe: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay czy BLIK zbliżeniowy. Płatności realizowane w ten sposób działają tak samo jak w terminalach zbliżeniowych. Wystarczy, że klient przyłoży swoją kartę lub telefon do urządzenia okazanego przez kierowcę i gotowe.