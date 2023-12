Oto najtańsze flagowce 2023. Który opłaca się kupić?

Koniec roku to i czas podsumowań i patrzenia, jak upłynął nam ostatni rok. I cóż, klasycznie, w tym roku także przygotowałem dla was podsumowanie tego, jak wyglądał rynek najlepszych urządzeń u każdego producenta. Celem, jak zwykle, jest znalezienie flagowego modelu, który najbardziej opłacałoby się kupić i który serwowałby nam najlepszy stosunek ceny do jakości. Kryterium to oczywiście zastosowanie najlepszego w danym roku procesora, którym, bez zaskoczenia, jest Snapdragon 8 gen 2. Dlatego też nie ma tu urządzeń z Mediatekiem oraz Google, ze swoimi Pixelami.

Zanim jednak zaczniemy, warto zaznaczyć, że tegoroczne zestawienie odbywa się nie tylko w cieniu inflacji (co z resztą było widoczne także w zeszłym roku), ale też — w cieniu nieobecności wielu marek. Pisałem o tym jakiś czas temu i patrząc na to, jak wygląda pełna lista premier, a jak dostępność w naszym kraju, różnicę widać jak na dłoni. Brak jest, chociażby, chwalonego telefonu Nubii, Oppo z serii Find czy nawet realme nie pokusiło się o wprowadzenie swojego modelu GT5.

Mimo wszystko — zdecydowałem, że w rankingu będą tylko te smartfony, które są u nas dostępne w sklepach. Jeżeli więc szukamy smartfona z Androidem — jaki model najlepiej jest wybrać?

8. Honor Magic 5 Pro 12/512 GB - 5499 zł

Honor wrócił do Polski i, trzeba przyznać, wrócił z przytupem, lądując na końcu listy najbardziej opłacalnych flagowców. Magic 5 posiada co prawda wszystko to, co flagowiec posiadać powinien — wyświetlacz 2K LTPO 130 Hz, trzy aparaty po 50 Mpix każdy, kamerkę do selfie z czujnikiem ToF 3D, czy ładowanie 50 W, jednak tak wysoka cena sprawia, że nie jestem przekonany, że ten model znajdzie się wysoko na podsumowujących rok statystykach sprzedaży.

7. Sony Xperia 1V 12/256 GB - 4999 zł

Sony i jego telefony nigdy nie słynęły z opłacalności, ale świetne aparaty, unikatowy desing i dobra praca na jednym ładowaniu sprawiają, że te telefony nie zniknęły z rynku, czego nie można powiedzieć o konkurencji. Jeżeli tak, to z pewnością nie można mieć pretensji do Sony o ich model biznesowy.

6. Asus Rog Phone 7 12/256 GB- 4299 zł

Na miejscu szóstym znalazł się telefon od Asusa, czyli jeden z najlepszych smartfonów do gamingu. Topowe podzespoły, świetna wentylacja i system przystosowany dla graczy to coś, co od wielu generacji stanowi wyróżnik marki i, jak się okazuje, wcale nie jest to najdroższy wariant w zestawieniu.

4. Motorola Edge 40 Pro 12/256 GB - 3999 zł

Motorola coraz śmielej poczyna sobie na rynku i pokazują to też statystyki sprzedaży. Rok 2023 był dla niej bardzo udany, co odzwierciedla także jej pełnoprawny flagowiec, będąc bardzo udanym modelem w dosyć atrakcyjnej cenie.

4. Xiaomi 13 8/256 GB - 3 799 zł

Xiaomi to firma, która w tym zestawieniu zaliczyła największy spadek. Ich model 13 wyposażony w Snapdragona 8 gen 2 podrożał bardzo mocno, co też było przedmiotem drwin z tego, że Xiaomi zaczęło konkurować z Apple pod kątem tego, kto stworzy droższy smartfon. Markę trochę uratował fakt, że od początku roku model ten mocno staniał.

3. Samsung Galaxy S23 8/128 - 3699 zł

Kto na początku roku spodziewał się, że Samsung ze swoim S23 będzie w topce? Zapewne nikt. Ale ten telefon też staniał i dziś jest jednym z najtańszych z tym procesorem, który możemy kupić na naszym rynku.

Samsung Galaxy S23

2. Asus Zenfone 10 8/256GB - 3499 zł

Drugie miejsce na podium jest nieco zaskakujące, ponieważ znajduje się tu nie kto inny niż znów Asus, który swoją serią Zenfone skradł serca wielu użytkowników. Od lat marka produkuje kompaktowe smartfony o topowej specyfikacji, które, jak się okazuje, także opłaca się kupić.

1. OnePlus 11 8/128 GB - 2999 zł

Na szczęście i w tym roku udało się zejść poniżej kwoty 3 tysięcy złotych, ale tylko dzięki OnePlusowi, którego obecnie można dostać za takie pieniądze. Jednocześnie - to właśnie ten model zostaje najbardziej opłacalnym flagowcem roku 2023.

Ogólnie - widać jednak wzrost cen. Znacznie mniej jest dziś na rynku flagowców w cenie poniżej 4 tysięcy złotych. Trend jest więc mało przyjemny i raczej nic nie sprawi, by ten się odwrócił.

A jakiego flagowca Wy wybieracie?