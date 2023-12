Król opłacalnych smartfonów 2024 roku? Poznaliśmy mocnego kandydata!

OnePlus 12 nadchodzi, ale z pewną niespodzianką

Chińska marka w lutym tego roku wydała swój nowy flagowy smartfon, który zrobił zdecydowanie pozytywne wrażenie. W swojej recenzji byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym smartfonem, a porównując najnowszą propozycję OnePlusa do największych w tamtym czasie konkurentów, czyli do Samsunga Galaxy S23 czy iPhone’a 14, to uważam, że w skali cena/jakość, to właśnie ta propozycja jest najkorzystniejsza. OnePlus nie zawodzi — i nie da się ukryć, że to jedna z ciekawszych premier na rynku smartfonów w 2023.

Źródło: OnLeaks, MySmartPrice

Przyszły rok zapowiada się jednak jeszcze ciekawiej. Nie jest tajemnicą, że wkrótce premierę w Europie będzie miał OnePlus 12, który już pojawił się w Chinach. Smartfon prezentuje się naprawdę nieźle, a jeśli chcecie poznać wszystkie dokładne specyfikacje, to zajrzyjcie do tekstu OnePlus 12 już oficjalnie. Wszystko, co musisz wiedzieć o smartfonie!. Warto jednak zaznaczyć, że 2024 będzie pierwszym rokiem, kiedy obok podstawowej linii OnePlusa, poza Chinami i Indiami pojawi się seria R — i to właśnie OnePlus 12R może zgarnąć tytuł najbardziej opłacalnego smartfona przyszłego roku.

Źródło: OnePlus

Czym jest seria OnePlus R?

Seria ta rozpoczęła się od OnePlus 9R w 2021 roku i była kontynuowana przez kolejne generacje wraz z OnePlus 10R i OnePlus 11R. Teraz OnePlus 12R rozszerza dostępność do Ameryki Północnej i Europy. Seria R nie jest najlepszym możliwym smartfonem i czołowym flagowcem firmy, a smartfonami zazwyczaj z procesorem poprzedniej generacji, jednak na tyle wydajnymi podzespołami i niezłą ceną, że jest bardzo opłacalny — a sama firma zaznacza również, że dobrze sprawdzają się one do mobilnego grania. Sam OnePlus opisuje serię R w następujący sposób:

Źródło: OnLeaks, MySmartPrice

Seria OnePlus R to flagowce zorientowane na wydajność i zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia z gier mobilnych. Posiadacze smartfonów docenili ich wydajność i najwyższej jakości komponenty, w przystępnej cenie. Obecnie na całym świecie pojawiają się coraz bardziej wymagające graficznie gry mobilne. OnePlus wsłuchał się w potrzeby swoich klientów i po raz pierwszy wprowadzi serię OnePlus R do Europy i Ameryki Północnej.

OnePlus 12R — specyfikacja. Co zaoferuje ten smartfon?

OnePlus 12R będzie wyposażony w ekran OLED 6,7” z rozdzielczością 1,5K, technologią LTPO 4.0 i odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Ponownie mamy do czynienia z zakrzywionymi ramkami wyświetlacza, a do tego ochronę ekranu zapewni szkło Gorilla Glass Victus 2. Jeśli chodzi o aparaty, to na pleckach znajdziemy trzy obiektywy — główny obiektyw 50 MP, obiektyw ultraszerokokątny 8 MP i jednostkę makro 2 MP. Kamerka selfie ma za to 16 MP.

Źródło: OnLeaks, MySmartPrice

Co znajdziemy w środku? Sercem smartfona będzie Snapdragon 8 Gen 2, a w zestawie dostaniemy do 16 GB RAM w standardzie LPDDR5X oraz do 256 GB pamięci UFS 4.0. W kwestii baterii, znajdziemy tutaj akumulator 5500 mAh. Smartfon obsłuży ładowanie 100 W. Jeśli chodzi o kwestie systemowe, znajdziemy tutaj Android 14 z interfejsem OxygenOS 14.

Dziś OnePlus poinformował, że OnePlus 12R będzie dostępny w dwóch unikalnych wersjach kolorystycznych: Cool Blue i Iron Grey. Cool Blue to błyszczące wykończenie o lekkim, świeżym wyglądzie, natomiast Iron Grey ma matowe plecki, dzięki czemu jest niezwykle stylowy. Obydwa kolory mają matową metalową ramkę, dzięki czemu pewnie trzymają się w dłoni, a legendarny suwak OnePlus Alert Slider znajduje się teraz w nowym miejscu po lewej stronie telefonu. Ta zmiana umożliwiła firmie OnePlus wprowadzenie nowego zintegrowanego systemu antenowego, który zapewnia lepszą wydajność w czasie grania w gry.

Źródło: OnLeaks, MySmartPrice

Co sądzicie o debiucie linii R poza Chinami i Indiami? Ile OnePlus 12R by musiał kosztować, żebyście się nim zainteresowali? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniającą: OnePlus