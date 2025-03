Oszukują Polaków fałszywym mObywatelem. Sprawdź, jak go odróżnić

Pamiętacie niedawną aferę z podrobionymi mObywatelami, które można było kupić za grosze? Tym razem sprawa ponownie tyczy się rządowej aplikacji, jednak nie chodzi tu o możliwość zakupu fałszywki, a o internetowy scam, który może wyczyścić Wam konta bankowe. Jeśli zobaczycie takie ogłoszenie, to trzymajcie się od niego z daleka!

Nie daj się nabrać – tak wygląda podróbka mObywatela

CSIRT poinformował na X o wykryciu nowego oszustwa metodą „na mObywatela”, które pojawia się głównie w reklamach na Facebooku. Cyberprzestępcy próbują wabić swoje ofiary możliwością zastrzeżenia numeru PESEL (lub cofnięcia tej operacji), w ramach rzekomego zabezpieczenia wrażliwych danych. Link podany w opisie reklamy przenosi do fałszywej strony mObywatela – podejrzenia od razu powinien wzbudzić adres strony z końcówką keycaps, które w oryginalne nie występuje.

Jaki mają w tym cel? Cóż, chodzi o próbę wyłudzenia danych logowania do konta bankowego. Oszuści oczekują autoryzacji danych właśnie poprzez bank, a „wiarygodności” ma dodawać spreparowana strona wybranego banku. Pod żadnym pozorem nie podwajacie prawdziwych informacji, bo to może otworzyć drogę do wyczyszczenia Waszego konta.

Pamiętajcie, że wszelkie przypadki oszustw, phishingu, fałszywych stron czy innych rodzajów cyberprzestępstw, można zgłaszać do zespołu CERT Polska pod tym adresem. Podejrzane SMS-y można też przesłać na numer 8080 w celu weryfikacji. W razie wątpliwości zawsze warto przekazać sprawę specjalistom, zamiast ponosić później konsekwencje nierozważności.