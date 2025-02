Polacy znowu oszukiwani. Chodzi o Netfliksa

Znowu próbują podszywać się pod Netflix – wszystko po to, by dobrać się do Waszych pieniędzy.

Ostatnio nieco spokojnie zrobiło się pod względem internetowych wyłudzeń, których wysyp obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, ale nie oznacza to, że powinniście poluzować czujność. Zło nigdy nie śpi – zło w postaci oszustów, czyhających na środki zgromadzone na Waszych kontach bankowych. Powraca nieobecna przez jakiś czas metoda „na Netfliksa”.

Fałszywa wiadomość od Netflix – co może się stać, jeśli kliknę?

O rozsyłanych przez cyberprzestępców wiadomościach poinformował tym razem dział CERT Orange Polska. To stara i sprawdzona taktyka, polegająca na przesyłaniu wiadomością tekstową linka do fałszywej strony Netflix, której towarzyszy informacja o problemie z odnowieniem subskrypcji.

Źródło: Depositphotos

Wspomniana fałszywa strona może do złudzenia przypominać prawdziwą witrynę, ale nie dajcie się nabrać. Po przejściu przez podrobiony ekran logowania oszuści będą próbowali namówić Was na podanie danych karty płatniczej pod pretekstem zaktualizowania danych – to prosta droga do utraty pieniędzy.

Skąd wiemy, że to oszustwo? Uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na treść wiadomości i zawarte w niej błędy językowe – Netflix po pierwsze takich nie wysyła, a nawet jeśli taki przypadek się zdarzy, to z pewnością nie do strony renet-net-sub.com – ten adres od razu powinien wydać się Wam podejrzany.

Wiadomości należy zignorować lub w razie wątpliwości przesłać do zespołu CERT w celu weryfikacji. To proste – wystarczy podejrzane SMS-y z linkami zgłosić przy pomocy funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer 8080. Inne rodzaje incydentów także można raportować pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos