"Ostry dyżur" od HBO. Zapowiedziano nowy serial medyczny

Jeżeli tęsknicie za "Ostrym dyżurem" to obok nowego serialu od HBO zatytułowanego "The Pitt" nie będziecie mogli przejść obojętnie!

20. sezon "Chirurgów" właśnie emitowany jest na antenie amerykańskiej telewizji, a giganci VOD zabierają się za własne seriale medyczne. Nie dalej niż kilka dni temu wspominaliśmy o "Pulse" — nowym serialu który powstaje na zlecenie platformy Netflix i zapowiada się niezwykle intrygująco. Teraz także słynące z najwyższej jakości seriali HBO chce sobie uszczknąć nieco tego tortu i zapowiada nowy serial w takim klimacie. I jeżeli myślicie że "Ostry dyżur" w tytule został przywołany wyłącznie dla uwagi nostalgicznych odbiorców, to... nic z tych rzeczy. Serial "The Pitt" od HBO będzie miał jeden niezwykle ważny punkt wspólny z klasyką seriali medycznych. W jedną z głównych ról wcieli się Noah Wyle.

"The Pitt" — nowy serial medyczny od HBO

Noah Wyle, czyli doktor John Carter, nie tylko wcieli się w jedną z głównych postaci w serialu, ale także będzie on producentem. Na pierwszy sezon ma składać się 15 odcinków — i z opisu wyłania się... klasyczny serial, jakiego spodziewamy się po tej tematyce. Mamy w nim bowiem śledzić wyzwania którym muszą stawić czoła pracownicy amerykańskiej służby zdrowia w szpitalu w Pittsburgu. Choć twórcy nie mówią tego jeszcze wprost, prawdopodobnie każdy odcinek będzie miał swoje unikalne przypadki (tzw. monsters of the week), a poza nimi będziemy coraz lepiej poznawać głównych bohaterów tej opowieści.

Na tym jednak jeszcze nie koniec podobieństw z "Ostrym dyżurem", bo showrunnerami będzie duet Johna Wellsa i R. Scotta Gemmila, któryrzy również odpowiedzialni byli za kultowy serial sprzed lat.

Kiedy premiera "The Pitt", nowego serialu medycznego od HBO?

Choć projekt został już oficjalnie ogłoszony i powiedziano co nieco na temat tego czego się po nim spodziewać, twórcy... nie wdają się w dalsze szczegóły. I nie podają jeszcze żadnej, nawet przybliżonej, daty premiery nowego widowiska.