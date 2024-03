Te technologie zmienią ludzkość. Ale najpierw zabiorą nas w kosmos

Nowy program na antenie National Geographic odsłoni kulisy świata wewnątrz agencji kosmicznej NASA, która od lat jest niemal synonimem eksploracji i odkryć w kosmosie. To, co dzieje się tam za zamkniętymi drzwiami potrafi nawet inspirować, dlatego nowa seria "NASA: kosmiczne innowacje" zabierze nas w drogę przez najważniejsze ośrodki badawcze agencji, ukazując nie tylko jej osiągnięcia, ale także ludzi i projekty, które kształtują przyszłość eksploracji kosmosu.

Premiera sześcioodcinkowej produkcji zaplanowana jest na 11 kwietnia o godz. 21:00 na kanale National Geographic . Stacja zapowiada, że to nie jest tylko kolejny program dokumentalny, lecz określa go, jako "podróż do serca najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, które mają potencjał zmienić nasze życie nie tylko na Ziemi, ale także w przestrzeni kosmicznej". To naprawdę wielkie słowa, ale z drugiej strony - mnóstwo wynalazków, które powstały w NASA okazały się kluczowe do tego, byśmy wykonali solidny krok naprzód na całym świecie tu na Ziemi.

NASA: kosmiczne innowacje, ale rewolucje na Ziemi

W pierwszym odcinku widzowie przeniosą się do Centrum Badawczego NASA w Dolinie Krzemowej, gdzie inżynierowie udoskonalają kosmiczne drony, które mają asystować astronautom w ich codziennych czynnościach. To tylko wierzchołek góry lodowej - każdy kolejny odcinek będzie odkrywał nowe obszary badań i nowe wyzwania stawiane przed naukowcami i inżynierami agencji kosmicznej.

Następne odcinki zabiorą nas w podróż do innych kluczowych ośrodków badawczych NASA, takich jak Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda czy Centrum Badawcze im. Langleya, gdzie testowano słynnego Apollo. Poznamy też technologie przyszłości, jak magazynowanie energii w kosmosie czy systemy autonomiczne, które mają zrewolucjonizować nasze zrozumienie i eksplorację kosmosu.

Nie zabraknie także historii współpracy NASA z firmami zewnętrznymi, które umożliwiły komercjalizację innowacji. Finiszujący odcinek serii pokaże, jak wielkie cele agencji kosmicznej mogą być osiągnięte dzięki zaangażowaniu i współpracy z szerokim spektrum partnerów, od małych i średnich firm po ogromne korporacje.

Premiera programu "NASA: kosmiczne innowacje" odbędzie się na antenie National Geographic i jak na razie będzie emitowany w TV. Na premierę na Disney+ musimy zaczekać.