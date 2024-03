Nowe logo Disney Plus. Dlaczego zmieniło kolor?

Disney+ to tylko jedna z kilku usług, które wchodzą w portfolio firmy Disney. Inną jest Hulu, które funkcjonuje tylko w Stanach Zjednoczonych i łączy w sobie katalogi oraz oferty różnych dostawców. Przejęcie pakietu większościowego przez Disney sprawiło, że firma zaczęła wprowadzać pewne porządki i jedną z decyzji, która zaskoczyła wszystkich, było połączenie oferty Hulu i Disney+. Wcześniej oferowany był pakiet, w skład którego wchodziły różne serwisy: Disney+, Hulu i ESPN+, ale teraz integracja poszła o krok dalej.

Dlaczego Disney+ zmienia kolor. Nowa ikona

Hulu, gdzie debiutują w USA seriale m. in. stacji FX, a także pojawiają się własne, oryginalne produkcje platformy, zostało włączone do Disney+. Tym samym Hulu jest teraz jednym z filarów biblioteki Disney+, podobnie jak Marvel, Star Wars, National Geographic czy Pixar. W Europie występuje natomiast sekcja Star, gdzie pojawiają się treści dla dojrzalszej widowni. W wyniku połączenia Disney+ i Hulu platforma zaktualizowała swoją kolorstykę.

Disney+ nowy kolor logo. Ikony aplikacji zaktualizowane

Z tego powodu aplikacje mobilne Disney+ w App Store i Google Play posiadają nowe ikony, gdzie zmianie uległa barwa tła. Zamiast charakterystycznego niebieskiego gradientu widoczny jest kolor morski, na podstawie którego użyto podobnego efektu gradientu. To naturalnie efekt połączenia jasnego zielonego koloru z logo Hulu oraz niebieskiego kojarzonego z Disney+.

Dla użytkowników w Europie zmiany te nie mają jednak żadnego większego znaczenia, chyba że zaczniemy częściej i szybciej widywać seriale Hulu na Disney+. Do tej pory droga oryginalnych produkcji Hulu na polski rynek była dość kręta, ponieważ prawa do dystrybucji seriali i filmów zrealizowanych dla Hulu trafiały do różnych podmiotów i tytuły lądowały na innych platformach, np. HBO Max.

Grafika główna: Depositphotos