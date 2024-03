Gdzie obejrzeć “Biedne istoty”? Oscarowa produkcja już na VOD w Polsce

Oscary rozdane zostały kilkanaście dni temu. Nie mieliście szansy nadrobić zaległości i interesuje was film "Biedne istoty"? Mam dobre wiadomości, gdyż dołączył on właśnie do grona nagrodzonych produkcji, które można już obejrzeć w Polsce na VOD.

"Biedny istoty" na tegorocznej gali rozdania Oscarów zdobył 4 statuetki, w tym jedną dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Emma Stona, która w filmie wciela się w postać Belli Baxter, skradła serca widzów z całego świata świata. Znalazła też uznanie wśród krytyków i zdobyła kilka nagród za swoją rolę. Łącznie, "Biedne istoty" zdobyło w ramach różnych rozdań nagród 244 nominacje oraz 90 najwyższych odznaczeń. Nie mieliście okazji obejrzenia tej produkcji? Teraz macie możliwość nadrobienia zaległości. Film pojawił się właśnie na platformie Disney+.

Polecamy na Geekweek: Rekordzista "1 z 10" powraca. Artur Baranowski weźmie udział w kolejnym teleturnieju

Źródło: Atsushi Nishijima / Materiały prasowe

W najnowszym filmie reżysera, znanego z takich tytułów jak: "Faworyta" czy "Lobster", poznajemy Bellę Baxter która w wyniku eksperymentu kontrowersyjnego chirurga, dostaje zupełnie czystą kartę do zapisania nowymi i ekscytującymi doświadczeniami. Bella, początkowo uczy się świata pod czujnym okiem swojego opiekuna, doktora Baxtera (Willem Defoe), którego nazywa bogiem. Jednak w miarę upływu czasu, jej apetyt na życie rośnie i ostatecznie wyrywa się spod jego kontroli. Uwolniona Bella wyrusza w fascynującą, kolorową podróż przez wszystkie kontynenty, eksplorując przy tym rozmaite miejsca, rzeczy, ludzi, doznania i emocje.

– czytamy w oficjalnym podsumowaniu filmu, który wyreżyserował Giorgos Lanthimos

Oscary 2024. Gdzie obejrzeć nagrodzone produkcje?

Jednocześnie warto przypomnieć, gdzie obejrzeć inne oscarowe produkcje, które w tym roku skradły serca Akademii. Najważniejsze z nich "Oppenheimer", który zdobył 7 statuetek, jest już dostępny do obejrzenia na platformie SkyShowtime – niestety wyłącznie w jakości HD. Chcecie obejrzeć film w 4K? Musicie zdecydować się na opcję wypożyczenia lub kupienia filmu na platformach TVSmart, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Premiery Canal+ lub Apple TV. Choć SkyShowtime od początku obecności w Polsce obiecuje, że wkrótce udostępni filmy i seriale w najwyższej jakości, do tej pory tak się nie stało i nie ma żadnych sygnałów, by sytuacja się ta zmieniła.

Źródło: Atsushi Nishijima / Materiały prasowe

Nagrodzony za scenariusz adaptowany film "Amerykańska fikcja" jest dostępny do obejrzenia w ramach abonamentu na Amazon Prime Video. "Barbie", który dostał tylko jednego Oscara za najlepszą piosenkę do obejrzenia jest na HBO Max. Film możecie kupić lub wypożyczyć w serwisach TVSmart, Rakuten TV, Premiery Canal+, MEGAGO, PLAY NOW, Player i Apple TV. "20 dni w Mariupolu" - najlepszy dokument, dostępny jest do obejrzenia w ramach abonamentu Canal+ lub do kupienia w serwisie Apple TV. Najlepszy dokument krótkometrażowy, "Ostatni warsztat", dostępny jest na Disney+.

Jednak nie wszystkie produkcje nagrodzone Oscarami można obejrzeć na polskich platformach VOD. Przykładowo – na "Anatomię upadku", "Przesilenie zimowe", "Strefę interesów" wciąż możecie wybrać się do kina. Nagrodzony Oscarem pełnometrażowy film animowany film anime "Chłopiec i Czapla" również dostępny jest w wybranych kinach, jednak jeszcze w tym roku pojawi się na Netflix. Nie wiadomo też co z "Godzilla Minus One". Film otrzymał Oscara za najlepsze efekty specjalne i choć był dostępny w polskich kinach, nie ma jeszcze daty premiery na VOD.

Pełne podsumowanie gali, w którym dowiecie się o zwycięskich filmach, aktorach, reżyserach, itp. znajdziecie w naszym tekście Oscary 2024 - zwycięzcy. To oni w tym roku zgarnęli prestiżowe statuetki. Sprawdźcie koniecznie!