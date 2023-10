Ten automat Orlenu ma wszystko tylko nie paliwo. I działa 24/7

Sukces automatycznych Żabek Nano najwyraźniej przetarł szlaki, bo Orlen także postanowił zainwestować w bezzałogowe automaty całodobowe, a pierwszym owocem tego pomysłu jest niewielki punkt, który stanął na warszawskim Dworcu Zachodnim. Co prawda paliwa tam nie uświadczycie, ale za to zrobicie zakupy spożywcze i napijecie się kawy.

Samoobsługowy automat z szerokim asortymentem produktów

Pierwszy automat sklepowy Orlenu zaoferuje klientom całkiem szeroki asortyment produktów higieniczno-spożywczych, dostępnych – co najważniejsze – przez całą dobę. Jeśli przypomni Wam się późną porą o brakującej paście do zębów, lub po prostu zabraknie przekąsek do wieczornego seansu, a wszystkie sklepy wokół będą już pozamykane, to automat Orlenu przyjdzie z pomocą. Podobnie w przypadku, gdy najdzie Was ochota na dania gotowe z oferty stop cafe – one także dostępne będą do zakupu w automatycznym kiosku, podobnie jak kawa, czy słodkie napoje.

Źródło: Orlen

Sama procedura dokonywania zakupów jest banalnie prosta. Wystarczy wybrać pożądany produkt na ekranie dotykowym, a następnie opłacić zamówienie kartą lub telefonem i poczekać na wydanie pozycji w okienku. Automat sklepowy Orlenu posiada dwa stanowiska wyboru i płatności, a energia potrzebna na zasilanie urządzeń czerpana jest z paneli fotowoltaicznych.

„Strategia Grupy Orlen do 2030 roku przewiduje dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Kluczem do realizacji tych planów są innowacje, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Taką innowacją w naszej ofercie jest zautomatyzowany punkt sprzedaży, łączący całodobową dostępność i łatwość obsługi z szerokim asortymentem produktów” – Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w Orlen

