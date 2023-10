Ile kosztuje wysyłka paczkomatem? Cennik InPost, Orlen, Pocztex i Allegro One Box

Od dwóch dni obowiązuje nowych cennik wysyłek do Paczkomatów InPost i automatów paczkowych One Box na Allegro, przy okazji sprawdziłem cenniki takich wysyłek spoza Allegro - Orlen Paczka i Pocztex.

Wszystkie cenniki obowiązują klientów indywidualnych, tzw. „z ulicy”, bez żadnych umów, wykupionych pakietów,- na przykład Allegro Smart!, czyli okazjonalna wysyłka małych paczek do automatów paczkowych.

Paczkomaty InPost - koszt wysyłki



Zaczynamy od cennika wysyłki do Paczkomatów InPost, będzie można to od razu porównać z cennikiem, jaki obowiązuje od 18 października na platformie sprzedażowej Allegro.

Rozmiar paczki Cena brutto Wymiary i waga Gabaryt A 16,99 zł Maksymalne wymiary: 8x38x64 cm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg Gabaryt B 18,99 zł Maksymalne wymiary: 19x38x64 cm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg Gabaryt C 20,99 zł Maksymalne wymiary: 41x38x64 cm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

Cennik ogólny dla Paczkomatów InPost podzielony jest na trzy gabaryty A, B, C z różnymi rozmiarami i jedną maksymalną wagą do 25 kg. Za gabaryt A zapłacimy 16,99 zł, za gabaryt B - 18,99 zł, a za największe możliwe paczki 20,99 zł.

Rozmiar paczki Cena brutto Wymiary i waga Gabaryt 10,95 zł Maksymalne wymiary: 41x38x64 cm, maksymalna waga: 25 kg

Z kolei w ramach Allegro czy Allegro Lokalnie, dostawa do Paczkomatów InPost obejmuje tylko jeden, ale za to maksymalny gabaryt C, w cenie o niemal połowę niższej: 10,95 zł,- to już cena obowiązująca od 18 października, do tego dnia była jeszcze poniżej 10 zł - 9,99 zł.

Automaty paczkowe Allegro One Box - koszt wysyłki



Przy okazji tej podwyżki, Allegro podwyższyło też opłaty za dostawy do swoich automatów paczkowych Allegro One Box, z 8,99 zł do 9,99 zł, czyli do poziomu poprzedniej ceny za Paczkomaty InPost.

Rozmiar paczki Cena brutto Wymiary i waga Gabaryt 9,99 zł Maksymalne wymiary: 64x41x38 cm, maksymalna waga (gabarytowa lub rzeczywista): 20 kg

Tutaj również mamy do wyboru jeden gabaryt i niższą wagę. Podana jest tu waga rzeczywista i gabarytowa, obliczane to jest według poniższych parametrów:

wagi rzeczywista - waga paczki postawionej na wadze

waga wymiarowej - obliczana według wzoru: [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 5000.

Pod uwagę bierze się wyższą wagę.

Automaty paczkowe Orlen Paczka - koszty wysyłki



Wysyłka do automatów paczkowych Orlen Paczka, to dwa pakiety uzależnione od wymiarów - Mini i Standard w cenie odpowiednio 11,99 zł i 13,99 zł.

Rozmiar paczki Cena brutto Wymiary i waga Mini 11,99 zł Maksymalne wymiary: 8x38x60 cm, maksymalna waga: 5 kg Standard 13,99 zł Maksymalne wymiary: 41x38x60 cm, maksymalna waga: 20 kg

Automaty paczkowe Pocztex - koszty wysyłki

Nieco mniej automatów paczkowych dostępnych jest w ramach usług Poczty Polskiej. Powyższe zdjęcia urządzeń InPost, One Box i Orlen zrobiłem dziś w ramach pięciominutowego spaceru wokół swojego domu. Poniższe zdjęcie Pocztex Automat zrobiłem rok temu w Katowicach.



Niemniej na dziś już około setki takich automatów jest uruchomionych w Polsce, znajdziecie je na mapce na stronie Pocztex.pl.



Poczta Polska ma trzy gabaryty paczek nadawanych do swoich automatów - S, L i M.

Rozmiar paczki Cena brutto Wymiary i waga S 13,50 zł Maksymalne wymiary: 9x40x65 cm, maksymalna waga: 20 kg M 15,00 zł Maksymalne wymiary: 20x40x65 cm, maksymalna waga: 20 kg L 16,50 zł Maksymalne wymiary: 42x40x65 cm, maksymalna waga: 20 kg

Widać, że są bardzo konkurencyjne w stosunku do standardowego cennika na Paczkomaty InPostu, no ale Poczta Polska musi tu jeszcze popracować nad liczbą swoich automatów, by takie porównania miały sens.

Zdjęcia własne/Cover: Stock Image from Depositphotos.