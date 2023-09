Centrum Powiadomień w mObywatel – państwo skontaktuje się z Tobą przez apkę 

Przy okazji wczorajszego meczu Polski z Albanią minister cyfryzacji – Janusz Cieszyński – poinformował o planach wprowadzenia usług streamingowych do aplikacji mObywatel, dzięki czemu z rządowej aplikacji będzie można w przyszłości obejrzeć spotkania reprezentacji Polski lub produkcje filmowe/dokumentalne stworzone za publiczne pieniądze. Część internautów z oburzeniem przyjęła tę informację, argumentując, że w mObywatelu przydałyby się ważniejsze funkcje. I cóż, na odpowiedź ministra nie trzeba było długo czekać.

Powiadomienia w mObywatel od wszystkich instytucji administracji

Janusz Cieszyński opublikował dziś wpis zapowiadający nadejście Centrum Powiadomień do aplikacji mObywatel. Dotychczas sprawy urzędowe – zwłaszcza w momencie, gdy to państwo czegoś od nas chciało – kojarzyły się z listami, pieczątkami i kolejkami w urzędzie. Nowa funkcjonalność ma to zmienić. Centrum Powiadomień według obietnic polityka ma być najszybszą metodą kontaktu z państwem – gdy urzędy będą chciały nam coś przekazać, po prostu otrzymamy powiadomienie w aplikacji. Kto będzie mógł wysyłać wiadomości? Cieszyński przekazuje, że wszystkie instytucje administracji, ale z poziomu panelu użytkownika będzie można zarządzać zgodami na przekazywanie informacji cyfrową drogą.

Kiedy Centrum Powiadomień trafi do aplikacji mObywatel? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje w porozumieniu z samorządami szczegółowy harmonogram wprowadzania zmian, więc możemy spodziewać się ich w niedalekiej przyszłości.