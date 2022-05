Orange Smartbox Wi-Fi 6, czyli jak zapewnić świetny odbiór Wi-Fi w całym domu

Globalna zmiana na standard Wi-Fi 6 trwa, a wraz z nim – znacznie szybsze prędkości przesyłu danych. Jednak nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której router z modemem postawiony np. w salonie może nie zapewniać odpowiednio satysfakcjonującego odbioru sieci w całym mieszkaniu bądź domu. Powodów tego może być wiele – odległość, ściany i podłogi które blokują przepływ sygnału. To z kolei prowadzi do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, w której choć płacimy za szybki internet, nie możemy się nim cieszyć w całym domu.

Można się domyślić, że jeżeli ktoś dostarcza do domu superszybki internet światłowodowy i dokupuje do tego router z siecią bezprzewodową 6 generacji (a także ma smartfon i inne urządzenia zdolne skorzystać z tej technologii) to nie chciałby musieć mierzyć się z niestabilnym połączeniem, zanikającym sygnałem bądź spowolnieniem w przesyle danych.

Na szczęście firma Orange zadbała, by takie sytuacje się nie zdarzały

Jeżeli jesteście klientami Orange, i korzystacie z ich światłowodu o prędkości nawet 1 Gb/s, zapewne używacie modemu Funbox 6. U nas testował go Paweł i pełną recenzję możecie znaleźć tutaj . Obsługuje on Wi-Fi 6 i obecnie jest podstawowym urządzeniem od Orange które pozwala na korzystanie z tej sieci. Co jednak, jeżeli ktoś ma duży dom i chciałby by w każdym miejscu mógł cieszyć się superszybkim internetem? Dla takich osób Orange przygotowało Smartbox Wi-Fi 6 (którego dla uproszczenia będę dalej nazywał po prostu smartboxem).

Urządzenie to ma wiele funkcji, które z pewnością przydadzą się użytkownikom dużych mieszkań. Przede wszystkim, działa on jako wzmacniacz sieciowy. Ustawiony w dowolnym miejscu (można podłączyć bezpośrednio do gniazdka) podłapuje sygnał, który wysyła Funbox i wzmacnia go, dzięki czemu zasięg sieci znacznie się zwiększa. Druga kwestia to punkt dostępu – jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym stoi router, Smartbox pozwoli nam optymalnie zarządzać zasięgiem Wi-Fi w domu. Dzięki inteligentnemu parowaniu z modemem Funbox 6 (urządzenie działa także z Funbox 3.0 i 2.0) możliwe jest płynne przechodzenie pomiędzy sieciami routera i wzmacniaczy, dzięki czemu użytkownik poruszający się po domu nie odczuwa przechodzenia z zasięgu jednego urządzenia do drugiego.

Zarówno na laptopie jak i smartfonie Smartbox nie powodował żadnego opóźnienia w przesyle danych

Finalnie (i jest to funkcja która mi przydałaby prywatnie chyba najbardziej) Smartbox może pełnić rolę zewnętrznej karty sieciowej dla urządzeń takich jak konsola, komputer stacjonarny czy laptop. Sam wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, w których moja wbudowana karta sieciowa w laptopie czy komputerze odmawiała posłuszeństwa przez problemy ze sterownikami czy aktualizację Windowsa. Nie raz nie dwa musiałem rozciągać kabel ethernet przez całe mieszkanie, co nie było najprzyjemniejszą rzeczą na świecie. W takim wypadku możemy podłączyć Smartboxa przez wyjście ethernet. Dzięki temu ewentualne rozwiązywanie problemów jest znacznie, znacznie mniej frustrujące. Co więcej, jeżeli mamy komputer którego karta sieciowa Wi-Fi 6 nie odbierze (czyli każdy laptop starszy niż 2 lata), dzięki takiemu urządzeniu możemy cieszyć się na nim superszybkim internetem.

Co więcej – używanie Smartboxa jest bardzo proste

Jeżeli pamiętacie jak wyglądał Funbox 6, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Smartbox jest jego mniejszym bratem. Urządzenie ma w sobie jednak wszystko, co mieć powinno. W kompaktowej formie znalazło się miejsce dla dwóch portów ethernetowych, dzięki czemu możemy „zasilić w internet” dwa urządzenia na raz. Mamy też opcje WPS (Wi-Fi Protected Setup), dzięki czemu podłączenie drukarki czy innego urządzenia nie stanowi tu problemu. Połączenie się z Funboxem nie stanowi problemu (zajmuje 2 minuty i jest kwestią dwóch kliknięć) co zdecydowanie będzie jego duża przewagą względem jakiegokolwiek konkurenta innej marki, a mała forma wzmacniacza sygnału sprawia, że bez problemu znajdzie się dla niego miejsce na jakimś regale, bądź też – na ścianie. Całkiem nieźle wygląda też sprawa kosztów – te wynoszą 13 zł/msc, co, trzeba przyznać, nie jest dużą kwotą. Jeżeli chcielibyśmy kupić repeater na wolnym rynku, to nawet rozwiązania tańszych marek zaczynają się w okolicach kilkuset złotych.

Oczywiście, jest to sprzęt dla wybranych klientów Orange, którzy mają odpowiednio szybki internet by potrzebować Wi-Fi 6 i odpowiedni modem. Jeżeli jednak jesteście taką osobą i borykacie się z problemem zasięgu, bądź też chcecie, by wasze sprzęty mogły pobierać duże pakiety danych jeszcze szybciej, Smartboc Wi-Fi 6 jest rozwiązaniem dla was.