Światłowody 1 Gb/s z abonamentem komórkowym w Orange, Play, Plus i T-Mobile

W zeszłym tygodniu Plus zapowiedział mega promocję (dostępna będzie od dziś) dla klientów wybierających światłowody w połączeniu z abonamentem głosowym. To chyba najczęściej wybierany zestaw w usługach łączonych, sprawdzimy więc jaki jest jego koszt u wszystkich naszych operatorów infrastrukturalnych.

Na początek wyjaśnię tylko, iż celowo pominiemy dziś operatorów kablowych z tej prostej przyczyny, że właściciel Playa otrzymał już zgodę KE na przejęcie największego z nich w Polsce - UPC i od kwietnia możemy spodziewać się tu zupełnie nowej oferty.

Jean Marc Harion, Prezes Zarządu P4 Sp. z o.o.:

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej daje zielone światło do sfinalizowania transakcji i stworzenia zupełnie nowej jakości dzięki połączeniu najlepszych usług mobilnych, stacjonarnych i telewizyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Koncentrujemy się na przygotowaniu integracji Play i UPC oraz bardzo cieszymy się na współpracę z zespołem UPC.

Tak więc, jeśli zastanawiacie się akurat nad nową umową na światłowody w UPC, bądź abonament komórkowy w Play, polecam się wstrzymać z tym do kwietnia.

Światłowód 1 Gb/s w Orange z abonamentem komórkowym

Zwykle jeśli mamy internet stacjonarny w domu, z dużym prawdopodobieństwem również w pracy, w samym abonamencie komórkowym powinien nam wystarczyć pakiet kilkunastu GB, więc do zestawu dobieramy najtańszą możliwą opcję. Co jeszcze ważne, każdy operator dodaje do światłowodów router WiFi w cenie, więc nigdzie nie powiększa on sumarycznego kosztu usług.

W Orange abonament głosowy dołączany do światłowodów zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych.

W zestawie ze światłowodami z limitem prędkości do 1 GB/s, w pierwszym miesiącu zapłacimy tylko opłatę aktywacyjną, w drugim miesiącu 0 zł, a od trzeciego miesiąca 109,99 zł miesięcznie. Tak więc średni miesięczny koszt wyniesie nas przez dwa lata 102,90 zł.

Światłowód 1 Gb/s w Play z abonamentem komórkowym

W Play najtańszy abonament głosowy, który pomniejszy nam koszt światłowodów to Oferta M z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych za 60 zł, w promocji za zakup online 50 zł miesięcznie.

Z kolei światłowody z limitem prędkości do 1 GB kosztują 100 zł, w zestawie z powyższym abonamentem 75 zł, razem więc zapłacimy miesięcznie za całość 125 zł.

Światłowód 1 Gb/s w Plus z abonamentem komórkowym

Wspomniana promocja Plusa ze światłowodami z limitem 1 Gb/s za rok za 1 zł, obowiązuje wyłącznie przy wyborze abonamentu głosowego za minimum 50 zł. Aktualnie Plus ma jeden taki abonament z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych za 55 zł.

Podsumujmy - w pierwszym roku za taki zestaw: światłowód z limitem prędkości 1 Gb/s i abonament głosowy z limitem danych 30 GB zapłacimy 672 zł, czyli miesięcznie 56 zł.

W drugim roku za światłowody zapłacimy 60 zł, a więc z abonamentem głosowym 105 zł miesięcznie - łącznie 1260 zł. Sumując całe dwa lata zobowiązania, średnio miesięcznie koszt tego zestawu zamknie się nam w kwocie 80,50 zł.

Warto tu dodać, że w tej promocji bez abonamentu głosowego, w Plusie zapłacimy teraz 1 zł przez pół roku za same światłowody z limitem prędkości do 1 Gb/s.

Światłowód 1 Gb/s w T-Mobile z abonamentem komórkowym

W T-Mobile najtańszy abonament głosowy, do którego możemy dobrać światłowody to Oferta S z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości i 40 GB transferu danych za 55 zł miesięcznie.

Dobierając do tego światłowody z limitem do 900 Mb/s (brak 1 Gb/s) zapłacimy za nie 70 zł miesięcznie - 3 miesiące za darmo czyli średnio miesięcznie 61,25 zł. Razem z abonamentem głosowym z kolei 116,25 zł.

Najtańszy zestaw światłowodów 1 Gb/s z abonamentem komórkowym

Orange Play Plus T-Mobile Światłowody 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 900 Mb/s Abonament komórkowy 15 GB 60 GB 30 GB 40 GB Średni miesieczny koszt 102,90 zł 125,00 zł 80,50 zł 116,25 zł

Jak widać powyżej, Plus przygotował dość atrakcyjną ofertę na światłowody z abonamentem komórkowym w zestawie. Na dziś zapłacimy u tego operatora za taki zestaw od nieco ponad 20 zł do 45 zł miesięcznie mniej niż u innych operatorów.

Niemniej musimy tu pamiętać, że obecna promocja Plusa dotyczy tylko łączy światłowodowych Netii. W przypadku, gdy jesteśmy w zasięgu infrastruktury Inea, Nexera, Tauron bądź Orange w zabudowie jednorodzinnej bądź wielorodzinnej, w Plusie zapłacimy za nie w pierwszym roku (lub przez 6 miesięcy bez abonamentu głosowego) 26 zł miesięcznie, w drugim roku wejdzie opłata 85 zł miesięcznie - tak więc nie będzie już tak atrakcyjna, jak na infrastrukturze Netii.

