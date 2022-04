Do którego operatora warto teraz przenieść kilka numerów? Sprawdziliśmy to w Orange, Play, Plus i T-Mobile

W połowie kwietnia udostępnialiśmy Wam nasze zestawienie, w którym sprawdzaliśmy do którego z operatorów infrastrukturalnych warto teraz przenieść numer. Wpis spotkał się ze sporym zainteresowaniem, więc kontynuujemy tę formę, rozszerzając ją na kilka numerów, co bywa przecież częstą sytuacją.

Mówię oczywiście o rodzinach, w których wygodnie i finansowo korzystniej jest opłacać rachunek telefoniczny na jednej fakturze. Tak więc sprawdźmy, do jakiego operatora infrastrukturalnego - Orange, Play, Plus i T-Mobile, warto teraz przenieść cztery numery. Dla siebie, partnera/partnerki i dwójki dzieci.

Dla przejrzystości zestawienia i porównania, dla każdego operatora wybieramy jeden i ten sam abonament bez smartfona dla każdego członka rodziny w podobnej cenie, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych z limitem:

w Orange - Plan za 60 zł z limitem 60 GB transferu danych

w Play - Plan za 60 zł z limitem 60 GB

w Plus - Plan za 65 zł z limitem 60 GB

w T-Mobile - Plan za 65 zł bez limitu danych z limitem prędkości do 30 Mb/s

Przeniesienie czterech numerów do Orange

W Orange za przeniesienie numerów możemy liczyć na 4 miesiące bez płacenia abonamentu - miesiąc za zakup online i 3 miesiące za przeniesienie numerów.

Tak więc w planie za 60 zł, za główny numer płacimy przez 20 miesięcy, co daje nam średnio przez dwa lata 50 zł miesięcznie. Z kolei za trzy kolejne numery przez 20 miesięcy płacimy po 40 zł, co daje nam średnio 33,33 zł za numer.

Łącznie więc, za wszystkie cztery numery nasz koszt miesięczny zamknie się w kwocie 150 zł.

Przeniesienie czterech numerów do Play

Nieco inaczej rozwiązał to Play, który przy przeniesieniu numerów daje 3 miesiące za darmo, ale tylko dla głównego numeru, za to pozostałe płacą zaledwie 25 zł miesięcznie za ten sam plan. No i w prezencie można dostać piaty numer zupełnie za darmo.

Niemniej rozpatrujemy scenariusz rodziny 2+2, i tak za główny numer zapłacimy 60 zł przez 21 miesięcy, średnio miesięcznie wyniesie nas to 52,50 zł. Trzy kolejne numery będą kosztować po 25 zł przez 24 miesiące, a więc łączny koszt miesięczny dla całej rodziny to 127,50 zł .

Przeniesienie czterech numerów do Plus

Z kolei zupełnie inaczej wygląda to aktualnie w Plusie. Tutaj numer główny płaci wprawdzie przez całą umowę pełną kwotę za swój abonament 65 zł, ale za to kolejne numery mamy za złotówkę przez pół roku. Podliczmy więc, za trzy dodatkowe numery przez pozostałe 18 miesięcy płacimy 40 zł, co średnio daje nam 30,25 zł miesięcznie za numer.

Łącznie, koszt miesięczny zamknie się nam w kwocie 155,75 zł dla całej rodziny.

Przeniesienie czterech numerów do T-Mobile

Pozostaje jeszcze T-Mobile, który za przeniesienie numerów daje 3 miesiące za darmo, a po dobraniu później do nich kolejnych numerów, za każdy zapłacimy 45 zł przez 18 miesięcy, czyli tak jak w Plusie pół roku mamy je za darmo.

Tak więc, za numer główny zapłacimy 65 zł przez 21 miesięcy, co daje nam średnio 56,87 zł, a za trzy pozostałe zapłacimy po 45 zł przez 18 miesięcy, czyli średnio 33,75 zł miesięcznie.

Miesięcznie, za cztery numery w T-Mobile zapłacimy więc 158,12 zł.

Przeniesienie czterech numerów do: Orange Play Plus T-Mobile Łączny koszt 4 abonamentów miesięcznie 150,00 zł 127,50 zł 155,75 zł 158,12 zł Koszt na jeden numer 37,50 zł 31,88 zł 38,94 zł 39,53 zł

Podsumowując, najkorzystniej przeniesienie czterech numerów wygląda aktualnie w Play, średnio miesięcznie na numer zapłacimy tylko nieco ponad 30 zł, a więc niemal połowę z ceny bazowej. Pozostali operatorzy mają dość zbliżony do siebie łączny koszt miesięczny, a więc średnio na numer zapłacimy również podobnie +- 2 zł.

