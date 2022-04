Orange powalczy z Play/UPC nową ofertą. 3 raty za smartfona lub pół roku Netfliksa gratis

Darmowe raty za smartfona to dość rzadka promocja wśród naszych operatorów, uruchamiana bezpośrednio w pobliżu ważnych wydarzeń na rynku czy zmianami strategii. Dla przypomnienia wspomnę tylko o głośnej promocji Play, w której płacił aż dziewięć rat za abonament i smartfony Samsunga, co miało wspomóc operatora w walce z Orange o pierwsze miejsce w Polsce, co w rezultacie się udało. Dwa lata później powtórzył podobną promocję dla przenoszących numer , by ratować tragiczne wyniki przy przenoszeniu numerów. W tym samym roku również T-Mobile zdecydował się na takie mocne promo.

Dziś Orange ogłosił swoją promocję, w której bierze na siebie trzy raty za smartfona, co jednoznacznie można tłumaczyć chęcią przyjęcia do siebie jednorazowo większej liczby klientów i przytrzymać ich pod swoimi skrzydłami, przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Na ile to kusząca oferta? Sprawdźmy.

Nowa oferta na abonament w Orange

Zerknijmy najpierw na wcześniejszą ofertę:

W porównaniu z nową nie zmieniły się ceny poszczególnych planów, ale istotnie zmiany nastąpiły w przypadku przyznanych gigabajtów w ich ramach. I tak, Orange zrezygnował z premiowania korzystania z aplikacji Mój Orange i już nie będzie dodatkowych GB - jedne plany ucierpią na tym, inne zyskają.

Plan za 40 zł w miejsce 4 GB + 1 GB z Mój Orange, będzie miał teraz od razu 5 GB, Plan za 50 zł zamiast 12 GB + 12 GB z Mój Orange zawiera teraz tylko 15 GB. Tutaj jednak warto wspomnieć, że za dodatkowe 5 zł miesięcznie możemy aktywować dodatkową paczkę 10 GB w miesiącu i dostęp do sieci 5G operatora.

Istotnie zmieniły się natomiast najdroższe plany, które do złudzenia przypominają teraz te dostępne na Play.pl:

Plan za 60 zł wcześniej zawierał 25 GB na start + 25 GB z Mój Orange, teraz będzie od razu dostępne 60 GB, a najdroższy plan za 80 zł, w miejsce 80 GB + 25 GB z Mój Orange ma teraz dostępne z miejsca 120 GB, czyli 1:1 oferta Play (pomijając promocję -10 zł za zakup online).

3 raty gratis na zakup smartfona w Orange

W nowej promocji Orange bierze na siebie 3 raty przy zakupie jednego z 8 smartfonów:

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB

Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB

Samsung Galaxy A33 5G 128 GB

OPPO A54 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB

vivo V21 5G

motorola moto g50 5G

Z tych pozycji sprawdzaliśmy już wcześniej - Samsung Galaxy A53 ze słuchawkami Buds Live w prezencie. No teraz się opłaca!, tak więc teraz zerknijmy dla porównania, jak bardzo atrakcyjny będzie jego zakup bez słuchawek, ale z 3 ratami gratis.

Aktualnie możemy tego smartfona upić w sklepie za 2 099,00 zł lub w 30 ratach po 69,97 zł. Dodając do tego ofertę na kartę z dostępem do 5G (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych), nasz łączny koszt za taki zestaw zamknie się w kwocie 3 269,10 zł.

Z kolei w najnowszej promocji Orange, ten sam smartfon do kupienia jest w abonamencie za 80 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych i HBO Max za 5 zł miesięcznie), za 0,00 zł na start i 21 rat po 77 zł.

Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A33 5G 128 GB 0,00 zł 69,97 zł 30 2 099,10 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 30 1 170,00 zł Razem 3 269,10 zł Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A33 5G 128 GB 0,00 zł 77,00 zł 21 1 617,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł Razem 3 457,00 zł Różnica 187,90 zł

Łącznie zapłacimy więc 3 457,00 zł, ale pamiętajmy, że w cenie mamy HBO Max za 5 zł miesięcznie, a więc 25 zł taniej niż bezpośrednio na stronie, co powinno nam zwrócić różnicę po niespełna 8 miesiącach. Ceny pozostałych smartfonów w promocji znajdziecie pod tym linkiem.

Nowy pakiet Orange Love Mini z Netflix za darmo przez pół roku

Natomiast w ofercie konwergentnej, w której to głównie Orange będzie konkurował z Play/UPC, dodano nowy pakiet Orange Love Mini, który zawiera dostęp do Netfliksa w podstawowej wersji bez opłat przez pół roku.

Po pół roku ceny pakietów z poszczególnymi limitami prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s rosną o 29 zł lub proporcjonalnie więcej, jeśli decydujemy się na droższe plany w Netflix. Szczegóły tej promocji dostępne są pod tym linkiem.

Źródło: Orange.