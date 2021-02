Sprawdziłem nowy modem Orange Funbox 6 z WiFi 6 i mogę Wam go polecić

Przez grubo ponad rok korzystałem w domu ze Światłowodu Orange o prędkości 300 Mbit/s nie bawiąc się w żadne inne urządzenia niż oferowany przez firmę modem Funbox 3.0. I o ile mam sporo do zarzucenia dekoderowi telewizyjnemu, to jednak modem ani razu mnie nie zawiódł. Przewodowo i bezprzewodowo wykręcał maksymalne wyniki łącza, oferując mi download na poziomie 300 Mbit/s, a upload 50 Mbit/s. Przesiadka na łącze 1 Gbit/s oferuje w teorii 1000 Mbit/s downloadu i 300 Mbit/s uploadu, więc w obu przypadkach różnica jest znacząca i choć długo twierdziłem, że nie potrzebuję niczego ponad posiadaną 300-tkę, to teraz chyba nie potrafiłbym już do niej wrócić. 52 gigabajtowa gra z PlayStation Store pobierająca się na PS5 w 11 minut to kapitalna sprawa, choć doskonale wiem, że usługa Sony nie jest w stanie wykorzystać pełni możliwości tego łącza. A chyba jeszcze bardziej cieszę się z uploadu, który wzrósł sześciokrotnie i wysyłanie filmów czy dużych służbowych plików trwa zdecydowanie krócej. I Funbox 3.0 generalnie radził sobie z tym łączem naprawdę dobrze, choć miał jedno wąskie gardło – sieć bezprzezwodową.

Dlatego też chętnie sprawdziłem, co oferuje i co potrafi nowy modem Orange, Funbox 6, który reklamowany jest właśnie obsługą szybkiej sieci bezprzewodowej w standardzie WiFi 6. A że prywatnie korzystam z iPhona 11, a przy okazji mam teraz w testach Samsunga Galaxy S21 Ultra, a to bardzo dobra okazja żeby sprawdzić czy faktycznie Funbox 6 jest w stanie zaoferować mi taką prędkość sieci bezprzewodowej w domu.

Zacznę jednak od wyglądu, jest on bowiem…specyficzny. Widząc pierwsze zdjęcia zastanawiałem się, co mi przypomina, ale po wyciągnięciu modemu z pudełka nie miałem już żadnych wątpliwości. Przecież to PlayStation 2.