Funbox 6, który właśnie pojawił się w ofercie Orange, jest modem nowej generacji oferującym standard Wi-Fi 6 (802.11 ax). Dzięki niemu korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu ma być płynniejsze także wtedy, gdy do sieci podłączonych jest wiele urządzeń jednocześnie. Funbox 6 ma pozwolić na realne osiągnięcie nawet do 1 Gb/s na jednym urządzeniu. Dodatkowo zapewnia większa przepustowość i wydajność sieci domowej. Modem wyposażono w zintegrowany terminal optyczny do podłączenia światłowodu, cztery porty Ethernet do 1 Gb/s oraz port USB. Funbox 6 sprawdzi się też do obsługi telefonu domowego w technologii VoIP.

Modem Funbox 6 jest kompatybilny z aplikacją Mój Funbox na iOS i Androida — ta pozwala na zarządzanie modemem i siecią z poziomu urządzenia mobilnego. Dodatkowo, działa ze wzmacniaczem sygnału Smart Wi-Fi Box, a dzięki funkcji AutoDiag sam przeprowadzi konieczne diagnostyki i zaproponuje rozwiązywanie problemów.

Dobra domowa sieć, która zapewnia wysokie prędkości w całym mieszkaniu jest teraz niezbędna. Wiele domów stało się szkołą i biurem, a ze wspólnego łącza korzysta często cała rodzina jednocześnie. Mamy na to odpowiedź. Cieszę się, że możemy już dziś proponować klientom nasz kolejny modem – Funbox 6, wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne i stworzony z myślą o środowisku. To pierwszy w Polsce, ale też w Grupie Orange, operatorski modem obsługujący standard Wi-Fi 6, umożliwiający osiąganie gigabitowych prędkości również bezprzewodowo.

— mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Funbox 6 w Orange Światłowód. Dla kogo nowy modem?

A teraz najważniejsze. Kto może skorzystać z nowego modemu Funbox 6? Modem dostępny jest w ofercie Orange Światłowód dla klientów zamawiających opcje do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s. Zarówno dla nowych klientów, przedłużających umowę lub zmieniającą prędkości internetu na wyższe. Orange dodaje, że do osiągnięcia pełnych prędkości oferowanych przez Wi-Fi 6 wymagany będzie dostęp do nowego modemu oraz smartfon, laptop lub inne urządzenie mobilne współpracujące z tym standardem. Stabilność łączą ma być także zauważalna u klientów, którzy posiadają Funbox 6, ale korzystają z urządzeń obsługujących starsze standardy.

