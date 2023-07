Orange Free - najtańsza oferta na internet mobilny na kartę (5 zł)

W kwestii wyjaśnienia, poniższy tekst dotyczy testowej karty SIM, którą zakupiłem do sprawdzenia dla Was procesu przeniesienia numeru online do oferty na kartę. Zostawiłem ją później w smartfonie z dualSIM i wykorzystywałem ją tylko do internetu mobilnego, kilku rozmów i wiadomości. W międzyczasie, tak mi się spodobała oferta na kartę, że przeniosłem do niej też numer główny. Wcześniej dość sceptycznie podchodziłem do ofert na kartę, utożsamiając je ze żmudną koniecznością doładowań, pilnowania ich terminów, itp., wolałem więc wybierać abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia czy subskrypcje.

Okazało się, że nie jest to takie uciążliwe, nie zamierzam już zmieniać tej oferty w najbliżej możliwie do przewidzenia perspektywie czasu.

Najtańsza oferta na internet mobilny na kartę

Aby skorzystać z tej oferty w tej samej konfiguracji co moja, wystarczy zakupić jakiś dowolny starter za 5 zł w żabce, aktywować go i przenieść do oferty na kartę w Orange pod tym linkiem. Na start dostaniecie 2 GB transferu danych i rok ważności konta i bonusów za doładowania.

W dalszej kolejności, aktywujemy promocję „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu), możecie to zrobić jeszcze do końca stycznia 2024 roku, a myślę, że jeszcze dłużej, bo przedłużają ją co pół roku. W jej ramach, za doładowanie raz w miesiącu konta kwotą minimum 5 zł, dostaniecie 12 paczek po 25 GB transferu danych. Dodatkowo, każde doładowanie konta kwotą 5 zł w aplikacji mobilnej Mój Orange dodaje Wam do konta 2,5 GB oraz 10 GB bonusu za doładowanie online. Razem więc, każdego miesiąca dostaniecie 37,5 GB - za 5 zł miesięcznie.



Nie patrzcie na te wykresy doładowań większych niż 5 zł, to były dwa miesiące w których coś testowałem - nie jest to potrzebne, wystarczy raz w miesiącu doładować konto kwotą 5 zł, razem da to Wam kwotę 60 zł przez cały rok za 450 GB transferu danych. Z kolei w kwietniu nie pamiętam co się zadziało, być może terminy doładowań szczęśliwie się nałożyły i nie przerwało mi tej promocji - ważne aby czas od kolejnych doładowań nie przekraczał 30 dni.



Co zrobić z kwotą 60 zł, jak zużywamy tylko transfer danych z samych bonusów? Możemy to wykorzystać po roku, na przedłużenie ważności konta i bonusów za doładowania na kolejny rok - za 29 zł. Jeśli Wam zostanie wystarczająco dużo transferu danych, nie będziecie musieli już nic doładowywać, tylko wykorzystać to co Wam zostało, a później jeszcze przez kolejny rok. W ten sposób całą kwotę (bez 2 zł) wykorzystacie na transfer danych przez trzy lata. Osobiście, doładuje jeszcze w sierpniu konto kwotą 9 zł, by dobić do 29 zł, przedłużę ważność do lipca 2025 roku i już nie będę go doładowywał, aż do wyczerpania dostępnego transferu danych.



Ja akurat popełniłem błąd przy pierwszym przedłużaniu, bo najpierw przedłużyłem ważność środków (pierwsza opcja po lewej na zrzucie), co nie wydłuża ważności bonusów (opcja pod dostępnym transferem danych na zrzucie), więc z osobna musiałem zapłacić za to drugie przedłużenie. Dopiero później przeczytałem, że przedłużenie ważności bonusów wydłuża też o ten sam okres ważność środków za jednym razem. Niemniej, i tak nie mam co zrobić z tymi zgromadzonymi środkami, nie można już ich transferować na inne konta, a dzięki mojemu błędowi, Wy go już nie popełnicie:).

Jak widać na zrzucie, mi zostało do wykorzystania po roku ponad 650 GB, ale w międzyczasie korzystałem z innych promocji, dwa razy doładowywałem więcej - większy bonus, a nie wykorzystuje jakoś znacząco internetu mobilnego w smartfonie - w domu/pracy podłączony jestem do WiFi. Myślę jednak, że do lipca 2025 roku go wykorzystam, wydając za ten cały okres (3 lata) 80 zł (89 zł ze wspomnianym ostatnim doładowaniem w sierpniu, czyli 30 zł rocznie).