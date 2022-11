Przygotowałem dla Was zestawienie takich ofert, bez żadnych abonamentów, nawet tych z miesięcznym okresem wypowiedzenia - tylko oferty na kartę w zasięgu sieci 5G Orange, Play, Plus i T-Mobile.

5G w ofercie na kartę w zasięgu sieci Orange

Najtańsze 5G w Orange na kartę

Od razu na start najtańsza oferta na kartę do przetestowania 5G, sam z niej korzystam od jakiegoś czasu. Wprawdzie dostępna jest tylko do końca tego roku, ale to wystarczający okres na testy i decyzję czy później nadal będziemy chcieli korzystać z 5G Orange - już w droższej opcji, o czym za chwilę.

Wystarczy tu kupno startera w ofercie na kartę Orange, a przy przeniesieniu numeru nie trzeba nic kupować - do tego dostajemy rok ważności konta i bonusów oraz 2 GB transferu danych. Musimy tylko wyrazić zgody marketingowe i w zamian uzyskamy dostęp do 5G do końca roku oraz 10 zł na konto do wykorzystania na usługi czy pakiety usług.

Pakiet 5G w ofercie na kartę Orange Free

Już na powyższym zrzucie widać, iż kolejną opcją na 5G w Orange na kartę jest wykupienie pakietu "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20GB + 5G pass + Social Pass" - zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 60 GB transferu danych z kumulacją. Koszt tego pakietu to 39 zł miesięcznie.

Subskrypcja 5G w Orange Flex

Od początku listopada już w każdej subskrypcji Orange Flex skorzystamy z dostępu do 5G. Najtańszy pakiet kosztuje 30 zł, a więc jest tańszy niż w Orange Free na kartę, ale i zawiera o połową mniejszy limit transferu danych - 30 GB.

W najdroższej subskrypcji za 80 zł miesięcznie jest to już aż 150 GB transferu danych, co w połączeniu z darmową dodatkową kartą SIM z tym samym numerem może nam służyć jako oferta hybrydowa: internet w smartfonie + internet w routerze WiFi.

Oferta na kartę 5G w nju mobile

Również od niedawna 5G zawitało do oferty nju mobile. Z dostępu do tej technologii skorzystamy w jednym pakiecie oferty na kartę za 29 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych - po pół roku 20 GB, po roku 25 GB, a po dwóch latach stażu limit ten rośnie do 30 GB.

I to jest jednocześnie najtańszy obecnie miesięczny pakiet w ofercie na kartę w zasięgu sieci 5G Orange.

5G w ofercie na kartę w zasięgu sieci Play

W zasięgu sieci 5G Play mamy dwa pakiety z dostępem do 5G - za 35 zł oraz za 40 zł miesięcznie.

W obu pakietach skorzystamy z nielimitowanych rozmów do wszystkich i wiadomości SMS/MMS oraz z limitu transferu danych na poziomie odpowiednio 40 GB i 50 GB - warunkiem jest doładowywanie z poziomu aplikacji mobilnej Play24. Korzystanie z pakietu poza aplikacją, to 5G w jednym pakiecie za 35 zł z limitem 20 GB.

5G w ofercie na kartę w zasięgu sieci Plus

Oferta na kartę 5G w a2mobile

W ofercie na kartę a2mobile możemy wybrać sobie jeden spośród dwóch dostępnych pakietów 5G - za 44,90 zł i za 59,90 zł.

To też nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz dość duże paczki danych - 50 GB i 100 GB. Dodatkowe 100 GB dodawane jest na miesiąc do nowych aktywacji - promocja do końca listopada, ale już raz była przedłużana, więc może potrwa jeszcze do końca roku.

Oferta na kartę 5G w Plus i Plush

Oferta na kartę w Plus i Plush z dostępem do 5G jest identyczna - kosztuje 40 zł miesięcznie.

Oprócz zasięgu 5G Plusa, w pakietach tych skorzystamy z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS oraz limitu transferu danych na poziomie 35 GB miesięcznie z kumulowaniem niewykorzystanego transferu.

5G w ofercie na kartę w zasięgu sieci T-Mobile

Na koniec pozostało nam 5G w zasięgu T-Mobile, u tego operatora jest jedna opcja w ofercie na kartę - pakiet Bez limitu XL kosztujący 39 zł miesięcznie, a w jego ramach dostępne są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych. Do tego brak limitów na treści video - usługa Supernet Video w jakości HD.

