Plany subskrypcji w Orange Flex

Na początek, co się nie zmieni. Na pewno niezmieniona zostanie dotychczasowa lista pakietów, nadal będzie ich cztery do wyboru w cenie od 30 zł do 80 zł miesięcznie:



Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G tak tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 5,76 GB 6,72 GB 9,59 GB 15,34 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

Co z pakietem za 25 zł w Orange Flex?

Teraz będzie zła wiadomość, w zeszłym roku z Orange Flex wycofano pakiet za 25 zł miesięcznie z limitem 15 GB transferu danych w miesiącu. Zastrzegano jednak przy tym, iż nadal będą mogły z niego korzystać osoby, które ten pakiet mają aktywny.

Wycofany z oferty Plan 15 GB za 25 zł miesięcznie, który do tej pory był dostępny dla aktywnych użytkowników, zostanie wygaszony. Klienci, którzy z niego korzystają, w marcu zostaną przeniesieni do Planu 30 GB za 30 zł miesięcznie. To oznacza, że za dodatkowe 5 zł będą mieli do dyspozycji aż dwa razy więcej GB. Oczywiście będzie też można samodzielnie wybrać inny Plan.

Okazuje się, że od marca osoby te „siłowo” zostaną przeniesione do wyższego pakietu za 30 zł z limitem 30 GB transferu w miesiącu.

Koniec Music, Video i Game Pass w Orange Flex

Orange wycofa też z oferty usługi Music Pass, Video Pass i Game Pass, z któych podobno korzystało tylko 2% klientów Orange Flex. Usługi te umożliwiały korzystanie z serwisów stremaingowych z muzyką czy filmami i serialami bez zużywania transferu danych z pakietu.

W ofercie pozostanie darmowy dostęp do serwisów społecznościowych i komunikatorów Social Pass.

Nielimitowany transfer danych w Orange Flex

W miejsce usuniętych „passów” Orange w najbliższym czasie udostępni nowe pakiety z nielimitowanym internetem:

W to miejsce zaproponuje pakiety nielimitowanego transferu danych do wykorzystania w dowolny sposób, a nie jak dotąd na określone usługi czy aplikacje. Szczegóły pojawią się wkrótce na stronie flex.orange.pl i w aplikacji Orange Flex.

To akurat dobra wiadomość, bo wraz z usługą dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem, będzie można sobie taką kartę zamówić i włożyć do routera WiFi, no i korzystać z domowego internetu mobilnego bez limitu danych. Pozostaje tylko pytanie - w jakiej cenie, ale na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

