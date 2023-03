Nielimitowany internet w Orange Flex już dostępny!

Wraz z ogłoszeniem nowej oferty Orange Flex z nielimitowanym internetem, zapowiedziano też likwidację starych pakietów - które pojawiały się od momentu startu marki, wraz z popularnym pakietem za 25 zł miesięcznie z limitem transferu danych 15 GB.

Wycofany z oferty Plan 15 GB za 25 zł miesięcznie, który do tej pory był dostępny dla aktywnych użytkowników, zostanie wygaszony. Klienci, którzy z niego korzystają, w marcu zostaną przeniesieni do Planu 30 GB za 30 zł miesięcznie. To oznacza, że za dodatkowe 5 zł będą mieli do dyspozycji aż dwa razy więcej GB. Oczywiście będzie też można samodzielnie wybrać inny Plan.