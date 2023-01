Po kilku latach próśb klientów, Orange w końcu zdecydował się na umożliwienie bezpośredniej migracji klientów z Orange Flex do Orange na kartę. Do tej pory trzeba było się nieco nagimnastykować, by przenieść swój numer pomiędzy tymi ofertami.

Osobiście korzystałem już z niemal każdej dostępnej oferty w Orange. Począwszy od abonamentu, który opłacałem przez ładnych kilka lat od czasów IDEA, nju mobile, Orange Flex czy Orange na kartę i właśnie tę ostatnią zmianę musiałem dokonać niejako na okrętkę.

Będąc jeszcze w Orange Flex przeniosłem numer do operatora wirtualnego Otvarta, a po dwóch miesiącach (tyle to trwało) przeniosłem numer z powrotem do Orange, tym razem na kartę.

Czy warto/nie warto przenieść numer z Orange Flex do Orange na kartę?

Aktualna oferta Orange Flex wygląda następująco:

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G tak tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 5,76 GB 6,72 GB 9,59 GB 15,34 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

Mamy tu cztery plany subskrypcji z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu UE oraz transfer danych w zasięgu każdej technologii 2G/3G/4G/5G na poziomie 30 GB, 45 GB, 80 GB i 150 GB, w cenie odpowiednio 30 zł, 35 zł, 50 zł i 80 zł. Do tego nielimitowany transfer do serwisów społecznościowych i komunikatorów w postaci usługi Social Pass w cenie subskrypcji.

Co jeszcze wyróżnią tę ofertę? Możliwość zamówienia eSIM i domówienia do niego dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem do innego telefonu, tabletu, routera czy smartwacha za 0 zł. W subskrypcji za 30 zł i 35 zł po jednej dodatkowej karcie, za 50 zł po dwie, a za 80 zł miesięcznie aż trzy dodatkowe karty SIM/eSIM.

Warto tu wspomnieć jeszcze o jednej proklienckiej opcji - nieznanej z innych ofert na rynku. Mianowicie, raz w miesiącu możemy zmienić swoją subskrypcję w Orange Flex - i tak, w przypadku droższej opcji, możemy z zawartości nowego planu korzystać od razu (nawet dzień po opłaceniu tańszego planu), a gdy zmieniamy na tańszą, to te gorsze warunki wchodzą w życie dopiero od nowego okresu rozliczeniowego.



Przechodząc z Orange Flex do Orange na kartę, jeśli nadal chcemy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS przez cały miesiąc, mamy do wyboru cztery pakiety (wszystkie z kumulowaniem niewykorzystanego transferu danych w danym okresie).

za 31 zł miesięcznie z 45 GB transferu danych + 5 zł za dostęp do 5G

za 39 zł miesięcznie z 60 GB transferu danych (5G wliczone w cenę)

za 30 zł miesięcznie z 116,66 GB transferu danych + 5 zł za dostęp do 5G

za 30 zł miesięcznie z 166,66 GB transferu danych + 5 zł za dostęp do 5G

Tak więc widać, że w cenie od 35 zł do 39 zł miesięcznie możemy tu dostać pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz od 45 GB aż do 166 GB transferu danych, który to jest kumulowany z niewykorzystanym transferem w danym okresie. Jeśli chodzi o kartę SIM/eSIM, tę w ofercie na kartę możemy zamówić tylko jedną.

W przypadku, gdy nie zależy Wam na dodatkowych kartach SIM/eSIM z tym samym numerem, liczby mówią same za siebie - warto przenieść się z Orange Flex do Orange na kartę. W przeciwnym wypadku warto zostać z subskrypcją Orange Flex.

Jak przenieść numer z Orange Flex do Orange na kartę?

Nie będzie tu żadnych linków czy formularzy do wypełnienia, dyspozycję przeniesienia swojego numeru z Orange Flex do Orange na kartę możemy złożyć z poziomu czatu z konsultantem w aplikacji mobilnej Orange Flex. Należy przy tym pamiętać, iż jeśli nie chcemy ponieść opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, dyspozycję taką musimy złożyć co najmniej godzinę przed zakończeniem bieżącego okresu.

Nasz numer przeniesiony zostanie natychmiast po potwierdzeniu przez konsultanta przyjęcia naszej dyspozycji i nie będzie można już jej odwołać. Oczywiście tym samym stracimy wszelkie promocje, rabaty czy bonusy z Orange Flex, nie przysługuje nam też zwrot opłat poniesionych za subskrypcje do momentu przeniesienia numeru.

Samo przeniesienie numeru nie wiąże się z koniecznością wymiany posiadanej karty SIM czy ponoszenia jakichkolwiek opłat z naszej strony z tego tytułu. Szczegóły tych przepisów znajdziecie w nowym regulaminie przenoszenia i migracji przydzielonego numeru (pdf).