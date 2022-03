OPPO Find X5 Pro trafi do Polski. Cena będzie wysoka

Dobrą wiadomością jest to, że OPPO zdecydowało się wprowadzić do nas swój najnowszy flagowy model. Złą, że tanio nie będzie

OPPO pozycjonuje się jako marka Premium. Jego urządzenia i to nie tylko te z najwyższej półki, są dopracowane do granic możliwości. Ale razem z tym idzie nieco wyższa niż u konkurencji cena. W naszym kraju doprowadzało to w przeszłości do nieco dziwnych sytuacji. Firma np. nie decydowała się wprowadzać na nasz rynek najdroższych modeli i musieliśmy się zadowalać smartfonami ze średniej półki.

Niespodziewany powtórny debiut

Dlatego też do tej pory serię Find X widzieliśmy u nas tylko raz, na samym jej początku. Zjawiskowy model był przepiękny i drogi a OPPO zdecydowało się stawiać w Polsce na tańsze urządzenia, co poskutkowało tym, że kolejne X-y mogliśmy podziwiać tylko na filmach w Internecie. Aż do teraz.

Firma postanowiła widać zaryzykować i oficjalnie już zadeklarowała wprowadzenie nad Wisłę najnowszego modelu Find X5 Pro.

Na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi, ale myślę, że jest to kwestią najbliższych tygodni. Niewiadomą jest też cena w Polsce. Jeśli chcielibyśmy kupić go teraz za granicą, musimy się przygotować na wydatek ponad 6 tys. zł. Tymczasem z tego co udało nam się nieoficjalnie ustalić, smartfon w naszym kraju nie przekroczy tej granicy. Czy będzie to 5999 zł., czy jednak trochę mniej – tego na razie nie wiadomo.

Zachwyca wyglądem

Telefon, który widzieliśmy już na żywo, robi doskonałe wrażenie. Dotyczy to zwłaszcza ceramicznego tyłu. Jest niepowtarzalny, wykonany w całości z jednego kawałka materiału który oblewa obiektywy aparatów.

Właśnie one są tym, czym najbardziej chwali się producent. Zastosował w nim autorski układ NPU MariSilicon X do przetwarzania obrazu oraz dwie matryce IMX766. Aparaty są sygnowane marką Hasselblad, która miała wpływ również na oprogramowanie odpowiedzialne za odwzorowanie kolorów.

Smartfon obsługuje szybkie ładowania SUPERVOOC 80W oraz ładowanie bezprzewodowe AIRVOOC 50W.

Bateria ma pojemność 5000 mAh, procesor to Snapdragon 8 Gen 1.