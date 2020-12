ColorOS regularnie ewoluuje. Nakładka jest estetyczna i bardzo przystępna. Od zawsze ceniłem go za to, jak sprawnie działa i że nie próbuje wynajdować koła na nowo. To po prostu solidnie przygotowane, intuicyjne, oprogramowanie — w którym trudno jest się zgubić. Łatwe do zapamiętania gesty, nowe elementy związane z dostosowywaniem ikon systemowych, automatyczne przełączanie między trybami jasnymi i ciemnymi — to tylko kilka z usprawnień, które niedawno przedstawili twórcy nakładki. Ale to naprawdę działa — i jest wyjątkowo wygodne w praktyce.