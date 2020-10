Genshin Impact – recenzja jednej z najlepszych gier z otwartym światem, jakie trafiły na smartfony

Na rynku smartfonów od lat zauważalny jest trend polegający na prześcigiwaniu się w wydajności urządzeń, a także ilości dostępnych zasobów. Ogromne ilości pamięci RAM oraz przestrzeni na dane nie budzą dziś większego zdziwienia, a wydajność układów CPU oraz GPU w sztandarowych modelach osiągnęła naprawdę wysoki poziom. Niestety, specyfika tego segmentu urządzeń sprawia, że rzadko spotyka się oprogramowanie profesjonalne i półprofesjonalne oraz gry zdolne do wykorzystania tej mocy. Nie pomaga również sposób, w jaki postrzegany jest rynek gier mobilnych, który zbiera soczystą krytykę z ust oraz spod klawiatur graczy preferujących PC lub/oraz konsole. Jednakże stopniowe otwieranie się Europy na produkcje rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni oraz z Chin – a co za tym idzie pojawienie się licznych ciekawych produkcji – ma szansę zmienić tę sytuację.

Jednym z takich tytułów jest Genshin Impact – darmowa, lecz zawierająca mikropłatności, gra RPG z otwartym światem, która zachęciła miliony graczy na całym świecie do utworzenia konta na długie miesiące przed oficjalną premierą produkcji na wszystkich wspieranych platformach (PC, PS4, Xbox One (S/X), Switch, urządzenia z Androidem lub iOS-em). Sukcesów jest znacznie więcej, bowiem – jak podaje Soutch China Morning Post – Genshin Impact w mgnieniu oka przyciągnęło setki tysiące widzów do śledzenia rozgrywek na platformie Twitch oraz trafiło na drugie miejsce pośród najbardziej dochodowych gier w App Store, tym samym stając się największym międzynarodowym debiutem w historii gier prosto z Państwa Środka.

Breath of the Wild na podbój komputerów, smartfonów i konsol. No, prawie…

Czerpanie inspiracji i wzorowanie się na wysoko ocenianej produkcji ze stajni Nintendo widać w zakresie warstwy artystycznej, mechaniki oraz całokształcie rozgrywki. Jest więc barwnie i kolorowo, a całość utrzymana jest w stylistyce przywodzącej na myśl anime.

Opowieść rozpoczyna wraz z przybyciem protagonisty i jego siostry do niezbadanego świata, gdzie ich ścieżki zostają rozdzielone przez K-423, znaną również jako Kiana (Herrscher of the Void)… przepraszam, jeszcze raz… […] gdzie ich ścieżki zostają rozdzielone przez bliżej nieznanego boga, a samo rodzeństwo jest zmuszone do pozostania w tej jakże tajemniczej, nieznanej krainie.

Gracz wciela się młodego chłopca, którego pragnieniem jest odnalezienie swojej kochanej siostry. W trakcie swojej podróży spotyka wiele interesujących i barwnych postaci, a także odkrywa liczne zakątki niezbadanej krainy zwanej Teyvat, której granice rozciągają się daleko i – co istotne – nie uświadczymy tu sztucznych, niewidzialnych ścian (choć na niektóre obszary można wstąpić dopiero po osiągnięciu określonego poziomu)

Początkowa lokacja to Mondstadt – tętniąca zielenią kraina pełna gór i wzgórz, wśród których niczym węże wiją się liczne strumienie, a w zakątkach kryją się jeziora i wodospady. Krajobraz uzupełnia bujna roślinność oraz hasające pośród niej zwierzątka.





















































Druga z dostępnych na chwilę obecną lokacji to Liyue Harbor – otoczone skałami i górami miasteczko portowe ulokowane na wschodzie krainy Teyvat.

























Obecnie są to jedyne dostępne krainy, jednak z czasem mają pojawić się nowe.

Dialogów jest wiele, choć czytania już nie. W końcu każdy pomija nudne wypowiedzi, czyż nie?

Napisanie ciekawych, wzbudzających różnorodne emocje dialogów jest nie lada wyzwaniem. Jednak jest to jeden z aspektów, który studio znakomicie opanowało pracując nad Honkai Impact 3rd, w którym znajduje się masa umiejętnie napisanych dialogów pełnych nawiązań do innych gier, serii, uniwersów i popkultury.

Niestety, moje oczekiwania zostały szybko zweryfikowane przez brutalną rzeczywistość, która roztrzaskała je na miliony kawałków. Wypowiedzi kluczowych postaci (np. Paimon, naszej towarzyszki i maskotki gry) są całkiem nieźle napisane, jednak dialogi z postaciami pobocznymi to typowe zapchajdziury. Nie są jednak napisane byle jak, po prostu nie są ciekawe, a w dłuższej perspektywie nie są również istotne dla rozgrywki oraz śledzenia rozwoju relacji pomiędzy poszczególnymi postaciami.