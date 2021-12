Nowy rok coraz bliżej, a to oznacza, że powoli możemy przygotowywać się na premiery nowych smartfonów. Jednym z producentów, który już szykuje się do ofensywy jest OPPO. Kilka dni temu firma oficjalnie zaprezentowała swojego nowego "składaka" - OPPO Find N. Telefon " który może nieźle namieszać na rynku - i jednocześnie jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń smartfonowych od dawna". Nieco wcześniej pojawiły się zapowiedzi, że w pierwszym kwartale 2022 r. OPPO wypuści na rynek nowy model Find X, który działać ma pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. A ten ma napędzać najlepsze smartfony z Androidem dostępne na rynku.

OPPO Find X. Nowe smartfony na początek roku

OPPO Find X3 Pro

Teraz pojawiły nowe szczegóły dotyczące modeli z serii Find X. Choć wydaje się logicznym, że będziemy mieć do czynienia z Find X4, OPPO przeskoczy o dwie cyfrę w górę - a ma to związek z jej niefortunnym znaczeniem w języku chińskim. Tak więc nowe smartfony miałyby się nazywać OPPO Find X5 i tylko ten z dopiskiem Pro ma otrzymać nowego Snapdragona. W ostatnich dniach firma Mediatek potwierdziła, że jej nowy procesor, Dimensity 9000, napędzać będzie jeden z modeli Find X5. Teraz dowiadujemy się także, że OPPO ma w zanadrzu jeszcze jeden smartfon. Tym razem z Serii Find N. I, w przeciwieństwie do zaprezentowanego kilka dni temu "składaka", ten ma być w formie telefonu z klapką, który mógłby konkurować z Samsung Galaxy Z Flip 3 i zapowiedzianym w zeszłym tygodniu Huawei P50 Pocket.

OPPO Find N

Oppo nie zwalnia tempa także pod koniec roku - choć nie globalnie, a na swoim macierzystym rynku. W Chinach pojawił się właśnie nowy model smartfona, który może zainteresować wszystkich tych, którzy na tego typu urządzenie nie chcą wydawać dużych pieniędzy. Segment budżetowych smartfonów stale się rozwija i producenci dostrzegają w nim spory potencjał. Nie każdy potrzebuje flagowca z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Najmocniejszy procesor, duże ilości RAM-u i aparaty, które starają się zawstydzić konkurencję. Za to przychodzi sporo zapłacić, a nie każdy ma na to budżet. Jeśli ktoś szuka smartfona, który za stosunkowo niewielką cenę pozwoli korzystać z niego w sposób zadawalający, to warto śledzić ten segment. OPPO o nim nie zapomina i właśnie wypuściło na chiński rynek model A11s.

OPPO A11s oficjalnie. Czy budżetowy smartfon opuści Chiny?

OPPO A11s to smartfon z 6,5-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli z odświeżaniem 90 Hz. Urządzenie działa pod kontrolą układu Snapdragon 460 z grafiką Adreno 610 GPU wspieranego przez 4 lub 8 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyposażony m.in. w czytnik linii papilarnych na tylnej obudowie posiada potrójny układ aparatów głównych. 13 Mpix + 2 Mpix (głębia) + 2 Mpix (makro) oraz aparat selfie 8 Mpix. Oprócz złącza USB-C w OPPO A11s nie mogło zabraknąć tradycyjnego złącza słuchawkowego. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej lub czarnej. W zależności od konfiguracji kosztuje ok. 640 zł (4 + 128 GB) i ok. 770 zł (8 + 128 GB).

Na chwilę obecną nie wiadomo czy OPPO A11s opuści rynek Chiński. Patrząc jednak na model A12s, który w niektórych azjatyckich krajach zadebiutował w połowie 2020 r. nie oczekiwałbym premiery nowego budżetowego smartfona na europejskich rynkach. Warto jednak spoglądać na modele Find X. W szczególności ten z klapką - zapowiada się naprawdę interesujący rok.