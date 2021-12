Oppo przedstawia okulary aR w formie monokla i zapowiada fotograficzną rewolucję

Firmę Oppo Polacy poznali stosunkowo niedawno — ale patrząc na ostatni rozkład sił na lokalnym rynku, można z czystym sumieniem powiedzieć, że bardzo ją polubili. Dotychczas poznaliśmy ją przede wszystkim dzięki ich smartfonom i akcesoriom: słuchawkom, zegarkom oraz routerom. Dzisiaj podczas cyklicznej imprezy INNO DAY firma oficjalnie zapowiedziała swój nowy produkt - inteligentne okulary o konstrukcji monokla AR Oppo Air Glass. A oprócz niego firma pokazała także nowy układ, który będzie odpowiedzialny za zdjęcia. I ma być prawdziwą rewolucją w temacie fotografii.

Oppo Air Glass — zupełnie nowa wizja smart okularów

Oppo nie jest pierwszym producentem, który chce oczarować nas dodatkową warstwą informacji widzianą przez okulary... a może raczej nakładkę na okulary? To wszystko zależy od indywidualnego podejścia użytkownika. Ci, którzy na co dzień nie noszą niczego na nosie, prawdopodobnie zdecydują się na pełną konstrukcję. Okularnicy bedą mogli doczepić do swoich oprawek nakładkę — Oppo Air Glass wykorzystuje do tego magnetyczny zaczep. Przyznam szczerze, że choć prezentacja z obsługą gestami wygląda dość imponująco, to samo urządzenie doczepiane do innych okularów przywodzi na myśl kosmiczne konstrukcje rodem z futurystycznych kreskówek. I znacznie lepiej prezentuje się w dedykowanych oprawkach, jako całość.

Oppo Air Glass składa się z zestawu szklanych (pokrytych szafirowym szkłem) elementów, w których dostępny jest także ekran Micro LED. Wszystko to napędzać będzie Snapdragon War 4100 od Qualcomm. Podczas prezentacji, w której miałem przyjemność uczestniczyć kilka dni temu, dowiedzieliśmy się, że Oppo Air Glass będą zgodne ze wszystkimi urządzeniami z ColorOS 11 (i nowszymi), a także zegarkami Oppo Watch. W pełni naładowane urządzenie na pozwolić na około trzy godziny nieprzerwanej pracy — i jakieś 40 w trybie czuwania. Okulary łączą się z innymi urządzeniami za pośrednictwem WiFi lub Bluetootha.

Sercem systemu wyświetlania OPPO Air Glass jest, opracowany przez OPPO, Spark Micro Projector. Jeden z najbardziej kompaktowych systemów projekcyjnych w branży ma zaledwie 0,5 cm3, czyli jest mniej więcej rozmiaru ziarna kawy. Projektor i falowód dyfrakcyjny są odpowiedzialne za tworzenie obrazu, który użytkownik widzi przed oczami. Główną rolą projektora jest wyświetlanie obrazu z Micro LED na zewnętrzny obszar oglądania. Pobiera on pionowo zorientowane informacje o świetle z Micro LED i konwertuje je na informacje zorientowane pod kątem, które przepływają przez falowód i trafiają do pola widzenia użytkownika.

No dobrze, ale... po co to wszystko? Do czego można użyć takich okularów z nakładką AR? Podczas prezentacji wspomniano o kilku praktycznych zastosowaniach sprzętu. Większość z nich była kompletnie nieprzekonywająca - bo trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym chciałbym w ten sposób sprawdzać prognozę pogody czy kalendarz. Dużo bardziej przemawia do mnie wizja translatora w czasie rzeczywistym czy nawigacji bez konieczności odrywania wzroku od rozmówcy/drogi i sięgania po dodatkowe urządzenia.

Data polskiej premiery oraz cena nie są jeszcze znane. Okulary mają trafić najpierw na rynek chiński — w tamtejszych sklepach pojawią się już w pierwszym kwartale przyszłego roku. A czy kiedykolwiek pojawią się gdzieś indziej... cóż, tutaj pewnie sporo zależy od popularności w kraju debiutu.

Żyjemy w epoce, w której jako globalna firma technologiczna czujemy, że zarówno naszym obowiązkiem, jak i przywilejem jest próba uczynienia świata lepszym miejscem dzięki naszym technologiom, produktom i działaniu. Chociaż osiągnięcie każdego przełomu technologicznego jest pełne wyzwań, naszym celem jest kontynuowanie tego, co zaczęliśmy. W ten sposób chcemy osiągnąć nasze założenia zamknięte w stwierdzeniu „Inspiration Ahead”, które na nowo definiuje naszą markę. - Tony Chen, założyciel i CEO OPPO

Oppo MariSilicon X — oto wizja firmy na rewolucję w mobilnej fotografii

Mobilna fotografia rozwija się w zastraszająco szybkim tempie. Kiedy spojrzymy na topowe smartfony sprzed 5 czy 10 lat, aż niewiarygodnym wydaje się postęp, który nastąpił. Ale nikt nie spoczywa na laurach - i każda z firm zaczyna pracować nad kolejnymi rewolucjami. Oppo przedstawiło dzisiaj swój nowy układ MariSiliconX, który odpowiedzialny będzie za jeszcze lepsze zdjęcia. Co to oznacza w praktyce?

Zaawansowane algorytmy mają być odpowiedzialne za szeroki zakres barw, perfekcyjny kontrast, przetwarzanie RAW w czasie rzeczywistym oraz tryb RGBW Pro — odpowiedzialny za jeszcze lepszą jakość finalnej wersji obrazu. Podczas zamkniętej prezentacji, w której miałem przyjemność wziąć udział, zarzucano nas technicznymi szczegółami i... jedynie krótkim wideo pokazującym różnicę w działaniu smartfona z autorskim układem MariSilicon X porównującym go do iPhone 13 Pro. Jak procesor NPU sprawdzi się w praktyce i jak faktycznie poradzi sobie w akcji, przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

MariSilicon X ma trafić do pierwszych smartfonów Oppo z serii Find X już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, smartfon ma być pierwszym z systemem Android, który pozwoli nagrywać materiał 4K z HDR Night Video.